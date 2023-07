Mercato: le jeune international colombien Oscar Cortes s'engage à Lens

Récemment appelé pour la première fois en sélection colombienne, le jeune attaquant de 19 an Oscar Cortes s'est officiellement engagé avec Lens, ce vendredi, en provenance de Millonario.

L'ailier international colombien Oscar Cortes, 19 ans, s'est engagé jusqu'en 2028 avec le RC Lens, ont annoncé vendredi les Sang et Or, dont le secteur offensif est en chantier à l'orée de leur retour en Ligue des champions. Le joueur, qui évolue principalement sur les ailes mais peut aussi jouer milieu offensif, évoluait jusqu'à présent dans son pays, au Millonarios, où il a été formé.



Présenté par le RC Lens comme un joueur vif et technique au profil de dribbleur, il a disputé le dernier Mondial des moins de 20 ans, où la Colombie a été éliminée en quart de finale, malgré ses quatre buts dans la compétition. Le jeune international, 1m76 pour 74 kg, a honoré en juin sa première sélection en équipe A. Oscar Cortes évoluera à Lens aux côtés d'un autre international colombien, le latéral gauche Deiver Machado.

Cinquième recrue de l'été

"C'est un joueur désormais international A qui était sous nos radars depuis plusieurs mois", a déclaré Arnaud Pouille, directeur général de Lens, évoquant dans le communiqué du club un "talent brut et prometteur". Les Sang et Or, deuxième de Ligue 1 l'an passé, enregistrent avec le Colombien leur cinquième recrue, après l'international espoir français Andy Diouf (Bâle), les milieux Stijn Spierings (en fin de contrat à Toulouse) et Neil El Aynaoui (Nancy), et l'attaquant Morgan Guilavogui (Paris FC).



Mais ils sont sur le point de perdre Loïs Openda: l'attaquant belge, qui a fini 4e du classement des buteurs de la L1 la saison dernière avec 21 réalisations, est courtisé par le RB Leipzig.