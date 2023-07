EN DIRECT - Mercato: Morata et Henderson prêts à rejoindre l'Arabie saoudite?

Selon le journal madrilène AS, Alvaro Morata serait de plus en plus tenté par une proposition venue d'Arabie saoudite, sans que le nom du club n'ait fuité pour le moment. L'attaquant de l'Atlético de Madrid souhaiterait quitter la capitale espagnole et préférerait poser ses valises en Italie. Sauf que l'offre mirobolante venue du championnat saoudien lui ferait peu à peu changer d'avis, au point que celui qui était courtisé par l'AC Milan pourrait même remettre en question son projet italien.