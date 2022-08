Mercato: le joli coup double de Galatasaray, qui recrute Mertens et Torreira

L'international belge Dries Mertens et le milieu de terrain uruguayen Lucas Torreira rejoignent tous deux Galatasaray, a annoncé ce lundi soir le club turc.

Deux annonces en neuf minutes. Le club turc de Galatasaray a officialisé coup sur coup, ce lundi soir, les signatures de l'international belge Dries Mertens et du milieu uruguayen Lucas Torreira.

Le club stambouliote a publié deux messages sur Twitter souhaitant la "Bienvenue à Galatasaray" à ses deux nouvelles recrues, photographiées avec leur nouveau maillot rouge et or.

"Nos nouvelles recrues Lucas Ferreira et Dries Mertens ont passé des bilans de santé dans notre hôpital partenaire", a-t-il encore indiqué sous la photo des deux joueurs, tout sourire.

Ils vont jouer avec Léo Dubois

"J'ai été honoré de recevoir l'offre de Galatasaray", a déclaré Mertens, toujours selon un tweet de son nouveau club. "Je suis très heureux et très excité d'être un nouveau joueur de Galatasaray", a répondu en retour, et en anglais, Lucas Torreira qui se dit "convaincu que c'est le début d'une longue histoire et d'une réussite ensemble".

L'annonce met fin à un faux suspense puisque les deux joueurs étaient arrivés ce week-end à Istanbul, attendus et fêtés par les supporters du club à l'aéroport.

Napolitain depuis 2013, Dries Mertens, 35 ans, surnommé "le diable", est devenu en 2020 le meilleur buteur de l'histoire du SSC Naples en dépassant le Slovaque Marek Hamsík. Le 3 août, il avait posté sur son compte Twitter une vidéo en noir et blanc pour ses supporters napolitains, affirmant en italien, son bébé dans les bras: "Ce n'est pas un adieu, seulement un au revoir". Lucas Torreira, né en 1996 en Uruguay, avait rejoint Arsenal en 2018 pour un montant estimé à l'époque à 28,5 millions d'euros. En 2020 il avait été prêté pour une saison à l'Atlético de Madrid et en 2021, il avait rejoint la Fiorentina, pour un an, contre 1,5 million d'euros.

Equipe la plus titrée de Turquie, 22 fois championne, Galatasaray a terminé 13e de la Süper Lig la saison passée, le pire classement de son histoire. Le mois dernier, le défenseur de l'équipe de France et ex-capitaine de Lyon Léo Dubois a signé avec le club pour trois saisons sur le Bosphore.