Mercato: le petit frère de Jude Bellingham change aussi de club

Alors que Jude Bellingham a été officiellement présenté ce jeudi par le Real Madrid, son frère cadet, Jobe, a lui aussi changé de club. Le joueur de 17 ans s'est engagé avec Sunderland.

L'un est sous les projecteurs du monde entier après sa signature au Real Madrid contre plus de 100 millions d'euros, à seulement 19 ans. L'autre continue de grimper les échelons et rejoint une équipe luttant pour l'accession en Premier League.

Hasard du calendrier, le futur des deux frères Bellingham s'est précipité ces dernières heures. Tous deux ont changé de club. Et si Jude, international anglais (24 sélections) et ancien capitaine du Borussia Dortmund, est logiquement mis en avant, Jobe marche sur les traces de son aîné. À 17 ans (il aura 18 ans le 23 septembre prochain), il a pris la décision de quitter Birmingham - tout comme son frère trois ans plus tôt - afin de rejoindre Sunderland. Le tout seulement un an après avoir fait ses débuts dans le monde professionnel et avoir disputé 22 matchs en deuxième division anglaise.

Jobe Bellingham rejoint l'un des cadors de Championship

Jobe va donc, lui aussi à son échelle, changer de dimension. Lors de la saison 2022-2023 qui vient de s'achever, les Black Cats ont bataillé jusqu'au bout pour remonter en Premier League, mais se sont inclinés en finale des barrages d'accession. Avec le renfort de Bellingham, moyennant 2 millions d'euros, Sunderland entend mettre à profit ses qualités de milieu offensif pour retrouver l'élite du foot anglais la saison prochaine. D'ailleurs, le club ne manque pas de le présenter comme "une star en devenir" sur ses réseaux sociaux.

De son côté, l'international U18 avec l'Angleterre ne tarit pas d'éloges sur sa nouvelle équipe et sa perspective d'évolution sur le plan personnel. "Je suis ravi de signer ici et j'ai hâte de commencer. L'opportunité pour les jeunes joueurs de progresser est claire, donc je pense que c'est le club parfait pour moi afin de poursuivre mon développement".