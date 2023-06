Mercato: le plan de Manchester City pour retenir Bernardo Silva, courtisé par le PSG et les Saoudiens

Selon The Times, Manchester City a transmis à Bernardo Silva une offre revue à la hausse. Sous contrat jusqu'en 2025, le Portugais plaît notamment au PSG et à l'Arabie saoudite.

Il se plaît à faire durer le suspense. Actuellement en vacances après une saison à rallonge, Bernardo Silva n’a pas encore fait d’annonce sur son avenir. Grand artisan du fantastique triplé FA Cup-Premier League-Ligue des champions réussi par Manchester City, le Portugais de 28 ans a l’embarras du choix : rester chez les Skyblues où il est sous contrat jusqu’en 2025, rejoindre un autre cador européen (Paris, Barcelone ?) ou céder au jackpot financier que lui propose l’Arabie saoudite.

Paris rêve de l'attirer

"Honnêtement je ne sais pas. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant, il faut célébrer et profiter, on a fait quelque chose de spécial", confiait-il simplement début juin au micro de Téléfoot après la victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (1-0). Comme expliqué par RMC Sport, le PSG aimerait frapper un grand coup sur le marché des transferts en le recrutant cet été. Luis Campos, qui l’avait fait venir à Monaco en 2014 et qui souhaitait déjà le faire signer à Paris à l’été 2022, est un de ses plus grands fans.

Mais Pep Guardiola compte toujours sur lui et ne s’imagine pas le voir partir. Surtout qu'il s'apprête à perdre un autre de ses tauliers, Ilkay Gündogan, annoncé avec insistance du côté du Barça. Selon les informations du très sérieux The Times, Manchester City a donc transmis une nouvelle proposition à Bernardo Silva. Une offre revue à la hausse pour le convaincre de continuer son histoire les Cityzens. Au club depuis 2017, il a inscrit cette saison sept buts et distillé huit passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues.