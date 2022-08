Mercato: le PSG discute avec Benfica pour un départ de Draxler

Le PSG discute avec Benfica pour un prêt de Julian Draxler, qui n'a plus joué au club parisien depuis plusieurs mois et qui n'entre pas dans les plans de Christophe Galtier.

Un nouveau membre du loft parisien sur le départ. Le Paris Saint-Germain négocie pour laisser partir Julian Draxler au Benfica, comme annoncé ce mercredi par le média portugais Record.

D'accord avec le club lisboète, l'international allemand de 28 ans est arrivé sur place. Le PSG et Benfica discutent pour un prêt avec ou sans option d'achat. Au Portugal, le mercato ne ferme que le 22 septembre.

Arrivé au PSG en 2017 et sous contrat jusqu'en juin 2024, le milieu offensif n'entre pas dans les plans de Christophe Galtier. Il s'entraîne, comme Mauro Icardi et la poignée d'autres joueurs indésirables, en marge de l'équipe première. Son dernier match avec l'effectif parisien remonte au 20 mars. La saison passée, avec 24 apparitions, il a dû se contenter de moins de 900 minutes de temps de jeu.

Kurzawa en prêt à Fulham, Diallo intéresse Leipzig

En ce qui concerne les autres opérations du PSG, Layvin Kurzawa va s'engager à Fulham avant jeudi soir. Il est attendu à Londres ce mercredi, comme révélé par la presse italienne. Ce sera un prêt avec une option d'achat, dont le montant n'a pas filtré.

Abdou Diallo ne sera pas non plus dans le groupe pour affronter Toulouse ce mercredi soir en Ligue 1. Le défenseur international sénégalais pourrait quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre le RB Leipzig, qui est très intéressé comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano. D'autres clubs pourraient arriver en Angleterre.

S'il part, Paris devra absolument attirer un défenseur central. Selon les informations de RMC Sport, Milan Skriniar est toujours la priorité. Les dirigeants du club vont tout tenter jusqu'à la dernière minute. Par ailleurs, la piste Axel Disasi, jugée trop onéreuse pour les Parisiens, a été abandonnée. Selon nos informations, le PSG évaluait le défenseur de Monaco à un peu moins de 40 millions d'euros. L'ASM en voulait 50.