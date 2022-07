Mercato: le PSG serait intéressé par Gonçalo Ramos, l'attaquant de Benfica

D'après le journaliste Fabrizio Romano, le PSG cible Gonçalo Ramos (21 ans). L'attaquant portugais était récemment valorisé à plus de 40 millions d'euros par la direction du SL Benfica, selon la presse locale.

Encore une piste en attaque pour le Paris Saint-Germain. D'après une information rapportée jeudi par le journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale est intéressé par Gonçalo Ramos (21 ans). Le jeune attaquant portugais du SL Benfica serait dans les petits papiers de Luis Campos, au même titre que Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike.

Wolverhampton sur le coup

La saison passée, Gonçalo Ramos a marqué huit buts toutes compétitions confondues (dont un en Ligue des champions) avec Benfica, son club formateur. Il est sous contrat jusqu'en juin 2026.

En juin, le quotidien sportif portugais Record faisait un point sur la valeur de l'intéressé. La direction de Benfica aurait à l'époque fixé son prix de départ à plus de 40 millions d'euros, en espérant faire jouer la concurrence. Il était alors écrit que l'agent Jorge Mendes faisait partie des négociations et que des clubs "anglais, français et allemands" étaient sur les rangs. Dernièrement, A Bola a évoqué un intérêt de Wolverhampton.

L'hypothèse Gonçalo Ramos pour le Paris Saint-Germain fait son apparition au moment où la presse étrangère fait état de blocages dans les négociations pour Gianluca Scamacca, que Sassuolo ne voudrait pas lâcher à moins de 50 millions d'euros. Le journaliste Fabrizio Romano affirme d'ailleurs que les dirigeants parisiens ne souhaitent pas engager une telle somme pour l'international italien.