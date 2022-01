Mercato: le PSG veut aussi dégraisser chez les jeunes

Doté d’un effectif professionnel très fourni, le PSG axe son mercato hivernal sur un dégraissage. Mais les pros ne sont pas les seuls à être concernés. Selon nos informations, le leader de Ligue 1 essaie aussi de trouver des solutions pour de nombreux jeunes en manque de temps de jeu.

Au vu des nombreux joueurs confirmés présents au PSG, il est souvent difficile de se faire une place dans la rotation. Si Edouard Michut et Xavi Simons commencent à grappiller du temps de jeu, notamment en Coupe de France, d’autres talents du centre de formation rongent leur frein et ne jouent pas.

Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants tentent de trouver des solutions pour régler ce souci. Les principaux concernés étant les joueurs des générations 2001 et 2002 qui ne peuvent plus évoluer avec les moins de 19 ans. C’est le cas d’Alexandre Fressange (attaquant/2001), Teddy Alloh (latéral gauche/2002), Massinissa Oufella (milieu de terrain/2001), Tidjany Chabrol (milieu offensif/2002) et Anfane Ahamada (milieu défensif/2002). Dans une moindre mesure, le milieu de terrain reconverti latéral droit Nathan Bitumazala (2002) est concerné.

Contrairement à ses coéquipiers, le dernier cité s’entraîne encore avec le groupe de Mauricio Pochettino. Le joueur de 19 ans a même eu la chance de faire ses premiers pas en Ligue 1, avec 11 minutes disputées lors de la victoire 4-0 contre Clermont.

Quid des générations 2003 et 2004 ?

Le club de la capitale aimerait aussi pouvoir prêter des jeunes de la génération 2003 comme Samuel Noireau-Dauriat. Professionnel depuis l’été dernier, il a quelques touches en Europe. Le milieu offensif discute avec le PSG d’une cession temporaire jusqu’en juin prochain.

Deux éléments nés en 2004 pourraient également changer d’air. Notamment Lenny Manisa (défenseur central) et Jordan Monteiro (latéral gauche), tous deux arrivés en post-formation. Le Français et le franco-portugais ne jouent pas beaucoup avec le groupe du coach des U19 Zoumana Camara.