Mercato: le Shakhtar réclame une énorme somme à Arsenal pour sa pépite Mudryk

Principale cible d'Arsenal pour ce mercato d'hiver, Mykhailo Mudryk pourrait quitter le Shakhtar Donetsk contre une somme totalement folle. Son club attend plus de 100 millions d'euros pour le laisser partir.

Ses dirigeants n’hésitent pas à le comparer à Kylian Mbappé, Rafael Leao ou Vinicius Junior. Lui se verrait bien suivre les traces de Neymar. Du haut de ses 21 ans, avec sa qualité technique et des dribbles aussi imprévisibles que son style capillaire, Mykhailo Mudryk fait rêver toute l’Europe. Enfin, surtout Arsenal. Lancés dans une inattendue lutte pour le titre en Premier League, les Gunners rêvent de recruter celui qui est considéré comme le plus grand espoir du football ukrainien, auteur notamment de trois buts cette saison en phase de groupes de la Ligue des champions.

Le Shakhtar veut au moins 100 millions d'euros

Il leur faudra pour cela casser leur tirelire. Car le Shakhtar Donetsk, bien conscient du potentiel de sa pépite, risque de se montrer très gourmand cet hiver. Une première offre estimée à 60 millions d’euros, dont 20 de bonus, aurait été repoussée par le club ukrainien, qui en demanderait quasiment le double. "Je confirme qu'Arsenal est l'un des clubs les plus intéressés. Quand nous sommes dans cette situations, nous disons au club : 'Faites une proposition et quand nous l'avons en main nous pourrons commencer à négocier'. Comme nous l'avons toujours dit, pour négocier pour Mudryk, il faut faire une offre importante", a indiqué l’Italien Carlo Nicolini, directeur sportif adjoint du Shakhtar, dans une interview donnée ce mercredi au média TV Play.

"Certains joueurs, que leurs clubs voulaient vendre et que nous ne considérons pas plus forts que Mudryk, ont été vendus autour de 100 millions d'euros. Donc nous considérons que 60 millions d’euros, c’est trop faible. Notre directeur sportif (Darijo Srna) a dit qu'il fallait une offre plus proche du transfert de Jack Grealish (transféré d'Aston Villa à Manchester City pour 117,5 millions d'euros en 2021) que celui d'Antony (de l'Ajax à Manchester United pour 95 millions d'euros en 2022). Si on nous propose 40 millions d’euros, ce ne sera même pas pris en considération", a insisté Carlo Nicolini, qui sait que son club est en position de force dans ce dossier.

"Nous sommes prêts à remplacer n'importe quel joueur. Les clubs qui réussissent sont ceux qui ne sont pas pris au dépourvu par ce type de situation. Un club qui fonctionne bien sait que ses joyaux peuvent partir tôt ou tard, mais n'avons aucune obligation de vendre qui que ce soit", a-t-il conclu. Grand fan de Robert Pirès, Mudryk n’a lui jamais caché son envie de signer à Arsenal. Lundi soir, il s’est même affiché sur ses réseaux sociaux en train de regarder la victoire des hommes de Mikel Arteta contre West Ham (3-1). En tête du classement, ils comptent sept points d'avance sur Newcastle et huit sur Manchester City, qui se rend ce mercredi sur le terrain de Leeds (21h).