EN DIRECT - Mercato: Al-Nassr sur les dossiers Ronaldo et Kanté

Dans un entretien publié sur Flashscore, Marcelo Salazar, directeur sportif d'Al-Nassr, parle de l'intérêt de son club pour Cristiano Ronaldo, assurant que "l'avenir sera révélé en temps voulu".

"Je n'ai pas le droit de dire oui ou non, explique-t-il notamment. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures".

