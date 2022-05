Mercato: le touchant message d'adieu de Luis Suarez à l'Atlético

Luis Suarez a publié un message sur les réseaux sociaux, mercredi soir, pour remercier les supporters de l'Atlético de Madrid, qu'il quitte en fin de contrat après deux saisons effectuées.

"Ma famille et moi sommes reconnaissants pour toujours". Dans un message diffusé mercredi sur les réseaux sociaux, Luis Suarez a remercié les supporters de l'Atlético de Madrid, qu'il quitte cet été en fin de contrat après deux saisons.

"Ce sont deux années inoubliables qui s'achèvent à l'Atlético, a-t-il écrit. Je n'oublierai jamais l'affection dès le premier jour de chacun d'entre vous. Je remercie mes coéquipiers, qui m'ont toujours traité comme l'un des leurs, et le staff qui travaille et se sacrifie jour après jour pour que les joueurs aient tout. Je remercie surtout les supporters pour le soutien à tout instant. (...) Je m'en vais en étant fier de tout le monde, de tous ces merveilleuses années, et heureux que vous m'ayez fait confiance".

"Beaucoup de propositions" pour la suite de sa carrière

Luis Suarez avait fait de premiers adieux aux supporters madrilènes, à l'occasion du match contre le Séville FC (1-1) lors de l'avant-dernière journée du championnat espagnol. Après le coup de sifflet final, au Wanda Metropolitano, un hommage lui avait été rendu par le club.

"Luis Suarez est un magnifique joueur et une grande personne. Il mérite tout ce qui lui arrive dans ce club et il aura ici toujours une place à part. Au musée, au stade, n'importe où, Luis Suarez aura une place de choix. On gardera un très bon souvenir de lui. Il a été un magnifique joueur, un de ceux qui nous a aidés à gagner la Liga", avait salué Enrique Cerezo, président de l'Atlético.

"El Pistolero" n'a toujours pas choisi de destination pour la suite de sa carrière. "Il y a beaucoup de propositions, beaucoup d'appels. J'écoute tout et ne ferme la porte à personne", a-t-il récemment déclaré, précisant qu'il n'envisageait pas encore d'évoluer aux États-Unis, au Qatar ou en Chine.