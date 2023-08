Mercato: Lens et l’Ajax à la lutte pour un attaquant anglais

Selon Sky Sports, Lens et l’Ajax Amsterdam se seraient mis d’accord avec Middlesbrough pour une indemnité de transfert concernant Chuba Akpom. L’attaquant anglais serait en train de réfléchir avant de faire son choix.

La Ligue 1 ou l’Eredivisie. Le nord de la France ou la capitale des Pays-Bas. Chuba Akpom aurait désormais le choix pour sa future destination. L’attaquant de Middlesbrough serait la cible du RC Lens et de l’Ajax Amsterdam. Et selon Sky Sports, les deux clubs se seraient mis d’accord avec Boro pour une indemnité de transfert d’environ 13 millions d’euros.

Le choix reviendrait désormais au joueur de 27 ans, né à Londres et d’origine nigériane. Formé à Arsenal, Chuba Akpom a commencé sa carrière par de nombreux prêts en Angleterre (et un en Belgique), avant d’être vendu par les Gunners au PAOK Salonique à l’été 2018 (2,2 millions d’euros). Le buteur d’1,86m a été recruté par Middlesbrough en 2020 pour 3 millions d’euros, avant d’être prêté une saison en Grèce et d’intégrer ensuite l’équipe anglaise l’été dernier.

29 buts avec Middlesbrough la saison passée

La saison passée, Chuba Akpom a inscrit 29 buts et délivré 2 passes décisive en 49 apparitions avec Boro (toutes compétitions confondues), qui évolue en deuxième division outre-Manche. Il est sous contrat jusqu’en juin prochain. En attendant de savoir si Akpom les rejoindra prochainement, les Lensois ont entamé leur saison par une défaite sur la pelouse du Stade Brestois, ce dimanche, lors de la première journée de Ligue 1 (3-2).