Lens: Haise "surpris" d’avoir vu ses joueurs "aussi passifs" lors de la défaite à Brest

Le RC Lens a entamé sa saison de Ligue 1 par une défaite sur la pelouse du Stade Brestois, ce dimanche, lors de la première journée (3-2). Les Sang et Or ont pourtant mené rapidement 2-0 dans le Finistère. De quoi agacer leur coach Franck Haise.

Une désillusion pour débuter. Le RC Lens a vécu un après-midi difficile dans l’antre du Stade Brestois, ce dimanche, lors de la première journée de Ligue 1 (3-2). Après avoir rapidement fait le break sur la pelouse de Francis-Le Blé, grâce à Florian Sotoca (11e) et Deiver Machado (22e), les Sang et Or se sont totalement effondrés en encaissant trois buts par l’intermédiaire de Romain Del Castillo (doublé sur penalty) et Kenny Lala. Un scénario cauchemardesque qui n’a évidemment pas plu à Franck Haise. Après la rencontre, le coach du club nordiste a regretté le double visage affiché par son équipe dans le Finistère.

"On peut toujours discuter de l'arbitrage, mais là il faut surtout discuter de nous, a réagi le technicien de 52 ans, sous contrat jusqu’en 2027 avec Lens. Ce qui est décontenançant c'est de faire 40 minutes de cette qualité, où je pense qu'on doit même avec un peu plus de justesse mener 3-0, et où il n'y a, à ce moment-là, qu'une seule équipe sur le terrain (...) et puis lâcher certaines choses."

"Quand on fait ça, on ne ressemble pas beaucoup à Lens"

"C'est ça qui m'intéresse et me surprend: d'avoir été aussi passifs dans de nombreux duels. Et après vous êtes à la merci d'une égalisation puis de prendre de nouveau un penalty dans un scénario qui commençait à s'écrire. C'est cette telle différence dans mon équipe qui m'a surpris. Quand on fait ça, on ne ressemble pas beaucoup à Lens. En tout cas au Lens qu'on aime."

Après cette défaite frustrante, Lens va tenter de rebondir lors de la prochaine journée en accueillant le Stade Rennais (le 20 août à 20h45). Les Sang et Or se rendront ensuite au Parc des Princes pour y défier le PSG (le 26 août), avant de se déplacer à Monaco le week-end suivant.