Mercato: Lens poursuit sa quête au milieu de terrain avec des offres pour Diouf et Diarra

Le RC Lens a fait une offre pour deux milieux de terrain, d'après les informations de RMC Sport : Andy Diouf (FC Bâle) et Habib Diarra (Strasbourg). Le deuxième du dernier championnat anticipe des départs dans son entrejeu et souhaite se renforcer.

Le RC Lens se veut prévoyant. En plus de Stijn Spierings, dont le recrutement a été officialisé ce vendredi, le club nordiste s'est déjà positionné sur deux autres milieux de terrain, un secteur de jeu où la direction anticipe des départs après sa superbe saison et sa deuxième place en Ligue 1.

Deux offres déjà parties

Andy Diouf, joueur du FC Bâle de 20 ans, est la première cible. Lens a déjà fait une offre mais le joueur n'a pas vraiment donné de signaux positifs: le dossier a peu de chance d'aboutir et le joueur a également des offres en Bundesliga.

En parallèle, les Sang et Or ont accéléré sur le Strasbourgeois Habib Diarra, 19 ans, pour qui ils ont proposé 11 millions d'euros et des bonus.

Andy Diouf a l'avantage d'avoir disputé cette saison la Conference League avec Bâle, atteignant la demi-finale dans un rôle de titulaire. Il a même été élu meilleur jeune joueur de la compétition. Habib Diarra, lui, s'est illustré par sa polyvalence avec Strasbourg, capable de jouer partout au milieu de terrain.