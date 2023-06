Mercato: "Qu’on le vende bien et basta!", Openda déçoit les supporters de Lens

En se disant publiquement séduit par le projet du RB Leipzig, Loïs Openda s'est mis à dos une partie des supporters lensois, qui se disent déçus par son attitude. Pour eux, le Belge aurait tout intérêt à poursuivre sa progression chez les Sang et Or.

Avec ses 21 buts en 38 matchs de Ligue 1, Loïs Openda a enflammé Bollaert cette saison. Sa relation avec l'emblématique Roger Boli, qui l’encourageait à battre son record de buts (20 en 1994), en a fait l’un des chouchous des supporters lensois mais ses dernières déclarations concernant son avenir et son envie d’aller à Leipzig ont déçu.

"On ne peut pas retenir un joueur contre sa volonté"

Yannick, lui, garde un peu d’espoir : "Moi je serais triste de le voir partir, j’espère qu’il va réfléchir à deux fois pour prendre sa décision. Le voir avec nous la saison prochaine serait quelque chose d’extraordinaire." Norman Noisette, président de Lens United, un groupe de supporters des Sang et Or, regrette l’attitude de l'international belge de 23 ans : "C’est son choix mais j’espère que le club s’y retrouvera financièrement. Nous, on donne 200% de notre passion pour des joueurs qui portent le maillot. Après c’est vrai que ce genre de déclarations ça réduit un petit peu son envie de rester à Lens… On n’est pas super pressé de le revoir à Bollaert."

Pour Muriel, patronne du café et de la section "Chez Muriel", un départ d'Openda serait trop précipité: "J’aurais préféré qu’il s’affirme encore une saison parce que nous aussi nous avons la Ligue des champions et nous aussi on peut devenir un grand club. Maintenant il veut partir, c’est pour les euros, tripler ou quadrupler son salaire. Moi je pense qu’il fait une erreur. Qu’on le vende bien et basta! On ne peut pas retenir un joueur contre sa volonté… Aujourd’hui, ce qui est bien, c’est qu’on ne brade plus nos joueurs." Si Openda venait à rester à Lens, il lui faudra rapidement trouver le chemin des filets pour se faire pardonner.

Selon les informations de RMC Sport, Lens ne se mettra pas en danger financièrement pour tenter de convaincre son attaquant de rester, alors que ce dernier assume être séduit par l’offre de Leipzig. S'il y a départ, ce sera aux conditions fixées par Lens, qui commencera à discuter avec Leipzig ou un autre club à partir de 50 millions d’euros, comme annoncé mardi par RMC Sport. Face à l’augmentation salariale que Leipzig devrait proposer à Openda, le RCL ne compte pas surenchérir.