Mercato: Lens annonce sa première recrue, l'ancien Toulousain Spierings

Libre depuis la fin de son aventure au Téfécé, Stijn Spierings s'est engagé à Lens pour les quatre prochaines saisons. Le milieu néerlandais est la première recrue des Sang et Or cet été.

Le mercato sang et or est lancé. Ambitieux après sa deuxième place décrochée cette saison derrière le PSG, le RC Lens a officialisé ce vendredi sa première recrue de l’été : Stijn Spierings. Pièce essentielle du Téfécé ces trois dernières années, le milieu de terrain de 27 ans était libre de tout contrat. Il s’est engagé jusqu’en 2027.

Un joli coup réussi par le club nordiste, qui a besoin d’étoffer son effectif en vue de la Ligue des champions. "Au-delà de sa saison particulièrement aboutie avec le TFC et de ses statistiques de meilleur récupérateur de ballons dans les 5 grands championnats, nous accueillons un homme mature, équilibré qui a manifesté une grande volonté de nous rejoindre. Stijn vient renforcer notre entrejeu et apporter, par son profil, des caractéristiques supplémentaires au groupe de Franck Haise et de son staff", a réagi Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, dans un communiqué.

42 matchs cette saison

Vainqueur de la Coupe de France avec le Téfécé, Spierings a disputé 42 matchs cette saison toutes compétitions confondues pour un bilan personnel de trois buts et trois passes décisives. Avec Brecht Dejaegere, Maxime Dupé et Branco Van den Boomen, il fait partie des cadres que Toulouse a décidé de ne pas retenir coûte que coûte.

Le mercato s'annonce aussi agité à Lens avec d'autres renforts attendus et de possibles départs. Comme annoncé par RMC Sport, le RB Leipzig fait ainsi le forcing pour attirer Loïs Openda, auteur de 21 buts pour sa première saison en Ligue 1. Seules les offres à partir de 50 millions d'euros seront étudiées pour le Belge.