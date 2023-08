Mercato: Lille officialise la signature de Bentaleb

Lille a officialisé la signature du milieu de terrain Nabil Bentaleb (28 ans), ce lundi. Le joueur arrive en provenance d’Angers et retrouve le Losc, club où il a formé.

Nabil Bentaleb (28 ans) revient dans sa ville natale. Lille a officialisé le recrutement de l’international algérien (43 sélections, 5 buts), ce lundi pour une durée de trois ans. Il retrouve le club 14 ans après avoir l’avoir quitté après avoir passé cinq années au centre de formation. Le milieu de terrain arrive en provenance d’Angers contre une indemnité estimée à 4,5 millions d’euros.

"Mon rêve, de base, c’est de jouer à Lille"

Bentaleb a lancé sa carrière au plus haut niveau sous les couleurs de Tottenham avant de jouer sous les couleurs de Schalke 04, ou Newcastle.

"À aujourd’hui 28 ans, l’homme aux 140 matchs de Premier League et Bundesliga, aux 5 campagnes européennes et aux 43 sélections avec l’Algérie revient chez lui, à Lille, dans le club où il a toujours rêvé de briller, se félicite le club dans un communiqué. De son côté, le LOSC enregistre avec Nabil Bentaleb le renfort d’un joueur talentueux et expérimenté, rompu aux plus grands championnats et aux compétitions continentales et dont le profil complet permettra de densifier l’effectif et l’entrejeu lillois."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Nice, Lille et Rennes décevants – 27/08 23:32

"Le LOSC est le premier club qui m’a donné l’espoir de devenir un jour footballeur professionnel ; confie le joueur sur le site du club. Mon rêve, de base, c’est de jouer à Lille, de représenter ma ville, rendre fiers mes proches. Ça fait un moment que j’attends ça. Je suis très heureux et je suis pressé de démarrer l’aventure. Je suis là pour être performant, pour gagner. C’est mon objectif."