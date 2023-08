Lille: Miramon, Bentaleb, Nakamura... La mise au point de Létang sur le mercato du LOSC

Invité exceptionnel de l'émission Génération After ce mardi sur RMC, Olivier Létang s'est livré à quelques confidences sur le mercato de Lille. Le président du LOSC a présenté la future recrue Ignacio Miramon avant d'évoquer Nabil Bentaleb et la non-signature de Keito Nakamura.

Cinquième de Ligue 1 après avoir effleuré du bout des doigts une place sur le podium, Lille jouera la Conference League en 2023-2024. Ambitieux pour la deuxième saison de Paulo Fonseca à la tête de l'équipe, les Dogues ont connu un début de mercato assez rythmé avec les arrivées de Samuel Umtiti, Tiago Santos ou Hakon Arnar Haraldsson. Invité de RMC ce mardi, Olivier Létang a confirmé le très probable transfert d'Ignacio Miramon en provenance du Gimnasia La Plata.

"Je la confirmerai quand tout sera signé et ce n’est pas le cas aujourd'hui. Il n’est pas à Lille, il doit arriver en Europe ce mardi soir, a indiqué le dirigeant du LOSC dans l'émission Génération After. Théoriquement on doit tout finaliser ce mercredi."

Létang déjà emballé par le profil de Miramon

Assez méconnu du grand public, Ignacio Miramon possède un profil assez technique qui pourrait faire des merveilles à Lille. Olivier Létang s'est réjoui de le voir, sauf surprise, intégrer son équipe cet été. S'il ne veut pas se précipiter avec l'Argentin de 20 ans, c'est notamment parce que le dirigeant nordiste lui prédit un bel avenir au club.

"Si on a décidé de le faire signer c'est parce qu'on pense qu'il a beaucoup de qualités et qu'il convient à notre club, à notre modèle de jeu. C'est un garçon qui est très fluide techniquement, c'est un bon footballeur et il a une mentalité argentine avec de la personnalité et de la grinta, a encore expliqué Olivier Létang. Mais comme tout joueur qui arrive d'Amérique du Sud, l'idée c'est déjà de bien l'intégrer, sans pression pour qu'il puisse prendre ses marques et performer dans les semaines ou mois qui viennent."

Bentaleb toujours pisté, Nakamura ne viendra pas

L'arrivée imminente d'Ignacio Miramon ne remêt pas en cause un éventuel recrutement de Nabil Bentaleb (Angers), s'est également empressé de préciser Olivier Létang lors de son passage sur RMC ce mardi. Le dirigeant lillois l'a assuré: "Les dossiers ne sont pas du tout liés". En revanche, le président du LOSC a signifié que l'Argentin possédait aussi un passeport italien. Un point qui lui permet de ne pas occuper l'une des quatre places allouées aux joueurs extra-communautaires. A l'inverse de Keito Nakamura qui pourrait signer à Reims après avoir longtemps été pisté par le récent cinquième de Ligue 1.

"Je ne sais pas s'il a signé à Reims ou pas. Mais nous, on a eu une situation qui est la nôtre. Si on avait voulu faire signer le joueur, on l'aurait fait signer", a glissé le dirigeant du LOSC dans Génération After.

Avant de souligner un problème sur le nombre de joueurs extra-communautaires: "Tout à fait oui, on a actuellement quatre joueurs extra-communautaires et la réglementation nous interdit d'en avoir cinq. Si on n'a pas un départ, on ne peut pas en faire signer un nouveau."