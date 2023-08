Mercato: Loïc Fery justifie le recrutement de Benjamin Mendy et valide un "choix sportif"

Jugé non-coupable de viols et tentatives de viol, Benjamin Mendy s'était engagé cinq jours plus tard, le 19 juillet dernier, avec le FC Lorient. Une décision que défend le président du club breton Loïc Fery dans une interview pour Le Parisien

"La venue du joueur relevait d’un choix sportif." Dans une interview pour Le Parisien, le président du FC Lorient Loïc Fery a justifié l'arrivée de Benjamin Mendy au sein du club breton, estimant que les affaires judiciaires de l'ancien champion du monde ne devaient pas être un frein à son intégration. Le 14 juillet, l'international français (10 sélections) a été jugé non-coupable de viols et tentatives de viol.

"Nous vivons dans un Etat de droit"

"Nous vivons dans un État de droit, et il faut respecter cet État de droit, juge le dirigeant lorientais, qui suit les propos déjà prononcés par son coach Régis Le Bris lors de la présaison. Décider de la culpabilité revient à la justice et seulement à la justice. Dès lors que l’homme a été acquitté, la venue du joueur relevait d’un choix sportif. Et j’ai validé ce choix."

Deux jours après la signature de Benjamin Mendy, Régis Le Bris avait déjà appelé à ne pas "refaire le procès": "Le jugement de justice, il faut le prendre dans toute sa valeur. On ne peut pas refaire un procès. On ne peut que marcher dans les pas des propos de la ministre (Amélie Oudéa-Castéra). Cela a été réglé. On ne peut pas parler familièrement d'un procès. Il y a des choses réglementées, fouillées. À partir du moment où le jugement a été prononcé, on ne peut pas revenir dessus. Il n'y a pas à refaire ce procès sur la place publique."

"L’arrivée d’un champion du monde chez les Merlus fait forcément parler"

Loïc Fery assure aussi qu'il apportera au groupe, même s'il n'a plus joué depuis août 2021: "Un champion du monde ne perd pas son expérience du très haut niveau. Régis et son staff œuvrent pour que le joueur se réathlétise et s’intègre. Ses collègues de vestiaire contribuent à cette intégration et j’entends qu’il s’adapte parfaitement au FC Lorient. Même s’il demande un peu de patience, ce recrutement a été réfléchi par le coach comme une opportunité sportive."

Il justifie aussi le fait de signer le joueur malgré le contexte et trouve des excuses aux indignations de certains supporters: "Aucune rumeur n’a circulé en amont de l’annonce officielle, car les négociations ont commencé très peu de temps avant l’officialisation. Donc il y a eu pour commencer un effet de surprise, quelques jours seulement après son acquittement. L’annonce a suscité des réactions partagées, entre ceux qui voulaient refaire le procès et ceux qui entendaient la décision de justice. Ensuite, le joueur a choisi le FC Lorient parmi toutes les propositions qu’il avait. L’arrivée d’un champion du monde chez les Merlus fait forcément parler: nous l’aidons à revenir en forme et cela sera à lui de faire parler le terrain quand il reviendra."