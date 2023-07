Mercato: loin de renoncer, le Bayern accentue son pressing pour Harry Kane

Selon Sky Sport Allemagne, le revenant Karl-Heinz Rummenigge aurait décroché son téléphone pour passer à l'étape suivante concernant le potentiel transfert du buteur anglais en Bavière.

Le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Harry Kane, sa priorité absolue au poste d’avant-centre cet été, insiste Sky Sport Allemagne ce mardi. De retour aux affaires en tant que membre du conseil de surveillance du club, Karl-Heinz Rummenigge a pris les choses en main et compte peser sur ce dossier.

Le dirigeant serait désormais très impliqué dans les discussions pour accélérer l’arrivée de l’international anglais, et trouver une issue qui convienne à l’ensemble des parties impliquées, bien que la stratégie des Spurs soit difficile à déchiffrer.

L’attitude de Daniel Lévy interroge en Allemagne, souligne Florian Plettenberg, le spécialiste allemand du marché des transferts pour Sky Sport: "Le gros problème, c’est que personne ne sait vraiment ce que veut Tottenham, y compris le Bayern."

Dans ce contexte, deux scénarios s’offriraient aux dirigeants bavarois, indique Sky Sport Allemagne: insister en espérant pouvoir infléchir la position de Daniel Levy, le patron des Spurs, ou anticiper le coup d’après et négocier en vue d’une arrivée de Kane en 2024.

Paris ne lâche pas l'affaire

En Angleterre, de nombreux médias comme le Daily Telegraph estiment que Daniel Levy n’est pas en position de force, contrairement à ce qu’il voudrait laisser penser en se montrant inflexible. Et pour cause, Harry Kane n’ayant pas prolongé alors qu’il entre dans la dernière de son contrat, Tottenham s'expose au risque de le perdre libre.

Sa stratégie pourrait consister à faire monter les enchères et tirer le meilleur prix d’un joueur qui a marqué les esprits cette saison. Le Bayern Munich a transmis une proposition de 70 millions d’euros, refusée par Tottenham.

Le club bavarois devrait revoir son offre à la hausse dans les jours qui viennent, et la rapprocher du montant exigé par Tottenham, à savoir 115 millions d’euros, croit savoir Sky Sport.

La concurrence est féroce pour Harry Kane, car le PSG n'entend pas lâcher l'affaire si facilement, même si le Bayern Munich a pris l'ascendant et semble avoir les faveurs du buteur anglais. Le PSG travaille lui aussi pour convaincre Harry Kane de le rejoindre, et disputer la Ligue des champions sous le maillot rouge et bleu la saison prochaine.