Mercato: Harry Kane a trouvé un accord avec le Bayern, d'après la presse allemande

Cible prioritaire du Bayern Munich en attaque, Harry Kane se rapproche d'heure en heure de l'Allemagne. L'Anglais aurait trouvé un accord avec les Bavarois, d'après Bild. Reste désormais au club à s'accorder avec Tottenham sur une indemnité de transfert pour le buteur de 29 ans.

Le Bayern Munich fonce sur Harry Kane. En quête d'un numéro 9 de classe internationale, le club bavarois n'est plus très loin de tenir sa recrue d'envergure pour renforcer son attaque. Dans les petits papiers d'autres importantes écuries européennes (Real Madrid, Manchester United, PSG), le joueur de 29 ans a fait son choix et souhaite rejoindre la Bavière.

Selon les informations de Bild, le Rekordmeister a trouvé un accord de principe avec Kane pour un recrutement dès cet été, tandis que la piste menant à Victor Osimhen a été abandonnée. Ce sont le père et le frère du buteur anglais, en fin de contrat avec Tottenham dans un an, qui mènent les négociations.

Une première offre refusée par les Spurs

L'épilogue de l'un des feuilletons de ce début de mercato est proche. Reste tout de même au club allemand et à son homologue londonien à trouver un accord concernant l'indeminté de transfert de l'un des buteurs les plus réguliers de ces dix dernières années. Plus tôt dans la journée, Sky Sport et The Athletic assuraient que le Bayern avait proposé 70 millions d’euros (hors bonus) à Tottenham, offre refusée par les Spurs.

Tandis que les Londoniens ne disputeront aucune Coupe d’Europe la saison prochaine, Harry Kane souhaite relever un nouveau challenge, lui qui n’a toujours pas remporté le moindre trophée avec son club formateur. Sur le plan personnel, l'Anglais a frappé les esprits cette saison en battant le 5 février dernier le record de buts de l’histoire du club, détenu jusqu'alors par Jimmy Greaves.