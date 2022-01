Mercato: Lorient compte une nouvelle recrue avec Bonke Innocent

18ème au classement en Ligue 1, le FC Lorient a encore des chances de se maintenir avec deux points de retard sur le quinzième, Metz. À la recherche d’un milieu de terrain, les Merlus ont annoncé la signature pour trois ans et demi de Bonke Innocent. Le Nigérian évoluait auparavant à Malmö, en Suède.

À l’image de la saison dernière, le FC Lorient va devoir lutter durement pour assurer son maintien en Ligue 1. Actuellement 18es, les Merlus n’ont plus gagné depuis le mois de septembre et la rencontre face à Nice (1-0). S’ils restent sur deux matchs nuls consécutifs contre le PSG et Angers, les hommes de Christophe Pélissier étaient avant cela sur une série de 7 défaites de suite.

Pour se donner plus de chances d’assurer son maintien, le club a annoncé le recrutement de Bonke Innocent (25 ans). Ce milieu défensif évoluait auparavant Malmö en Suède où il a "participé à 92 rencontres dont 27 en Coupe d’Europe", comme précisé par le club. C’est donc un joueur assez expérimenté qui va venir renforcer pour trois ans et demi l’entrejeu de Lorient.

"Rejoindre la Ligue 1 est une étape importante dans ma carrière"

Même s’il ne participe pas à la Coupe d’Afrique des nations, le Nigérian a déjà connu les joies de la sélection avec deux matchs au compteur, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En guise de première réaction, Innocent a exprimé sa joie de rejoindre le championnat français: "Je suis ravi de m’engager sur la durée avec le FC Lorient. Rejoindre la Ligue 1 est une étape importante dans ma carrière et je suis impatient de relever le défi que les dirigeants lorientais m’ont proposé."

Le coach de Lorient a de son côté, donné des précisions sur ce qu’il attend de son nouveau joueur: "Bonke va nous apporter un certain équilibre défensif, notamment au milieu de terrain, avec une dominante athlétique (…) C’est un joueur très appliqué qui possède une bonne technique dans le jeu sous pression."