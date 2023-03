Mercato: Luis Enrique écarte le Brésil et veut entraîner en Angleterre

Luis Enrique a rompu le silence quatre mois après son départ de la sélection espagnole, suite à l’élimination en 8es de finale de la Coupe du monde. Il confie vouloir entraîner en Angleterre et balaie la piste du Brésil.

Près de quatre mois après son éviction de la sélection espagnole, Luis Enrique (52 ans) refait son apparition. L’entraîneur a accordé une interview à la Cadena Ser dans laquelle il dévoile ses plans pour son avenir. Il balaie rapidement la piste du Brésil, où il était cité comme l’un des potentiels candidats. "Plusieurs équipes recherchent un entraîneur, souligne-t-il. Je ne pense pas que ce soit le profil d'entraîneur d'une équipe comme celle du Brésil. Entrez un autre profil d'entraîneur dans cette équipe que le mien. Personne du Brésil ne m'a contacté."

Il se montre en revanche bien plus emballé à l’idée de rejoindre la Premier League. Dans son interview, il confie ainsi ne lire que la presse britannique et plus celle de son pays. Mais l’ancien entraîneur du Barça ne veut pas accepter n’importe quel projet. "Je suis beaucoup championnat anglais, car j'aimerais aller en Premier League pour travailler, reconnait-il. Je regarde plus le championnat anglais que la Liga. De l'Espagne, je regarde les grandes équipes."

"Je ne me vois pas en Premier League en juin"

"Je suis influencé (par le foot anglais) parce que j'aimerais aller travailler là-bas, poursuit-il. Je ne me vois pas en Premier League en juin. J'irais dans une équipe avec des possibilités. J'ai de la chance car ma vie actuelle me comble à cent pour cent. Cela ne veut pas dire que je ne travaillerai pas en Espagne. J'ai reçu des offres d'une équipe nationale, pas de club. Je ne l'exclus pas. Ce devrait être une équipe très, très puissante à accepter pour moi."

Son nom revient souvent dans la presse anglaise parmi les candidats à des postes vacants ou fragilisés comme Aston Villa ou Chelsea. Il a même été associé à Manchester City, qui l'apprécierait si Pep Guardiola quittait ses fonctions.

En attendant, le technicien profite de sa famille après avoir récemment participé à l'Absa Cape Epic pour la troisième fois, une course de VTT se déroulant sur une semaine en Afrique du Sud longue de 658 kilomètres avec 15 500 mètres de dénivelé.