Coupe du monde 2022: Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne, après l'élimination contre le Maroc

Luis Enrique va quitter ses fonctions de sélectionneur de la Roja, a annoncé la Fédération espagnole ce jeudi. L’ancien coach du Barça paie l’élimination de l’Espagne en 8e de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc (0-0, 3 tab à 0).

C'est terminé pour Luis Enrique sur le banc de la Roja. Le technicien de 52 ans quitte son poste de sélectionneur de l'Espagne après une décision prise par les dirigeants de la Fédération espagnole, Luis Rubiales et José Francisco Molina. La nouvelle a été officialisée ce jeudi.

"La direction sportive de la RFEF a transmis au président un rapport dans lequel il est déterminé qu'un nouveau projet devrait démarrer pour l'équipe espagnole de football, dans le but de poursuivre la croissance réalisée ces dernières années", détaille la Fédération dans un communiqué.

Il était en poste depuis 2018

"Mon contrat va expirer, mais je me sens bien dans l'équipe nationale, avec la Fédération et le président, avait confié Luis Enrique après l’élimination en huitième de la Coupe du monde contre le Maroc mardi (0-0, 3 tab à 0). Si cela ne tenait qu'à eux, je resterais ici toute ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Je dois réfléchir calmement à ce qui est le mieux non seulement pour moi mais aussi pour l'équipe nationale."

A la tête de l’Espagne depuis juillet 2018, avec une parenthèse entre mars et novembre 2019 en raison de la maladie de sa fille, l’ancien coach du Barça (2014-2017) a notamment permis à la Roja de retrouver le dernier carré d’une compétition majeure en emmenant les Espagnols en demi-finale de l’Euro 2021 (élimination contre l’Italie aux tirs au but).

Depuis son titre en Afrique du Sud en 2010, l’Espagne n’a plus réussi à se qualifier pour les quarts de finale d’une Coupe du monde. L’échec face au Maroc en 8e de finale du Mondial qatari a donc scellé le sort de Luis Enrique.