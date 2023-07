Mercato: Luis Suarez quittera Gremio en décembre, mais reste flou sur la piste de l'Inter Miami

Dans une conférence de presse virtuelle aux côtés du vice-président du Gremio, Luis Suarez a annoncé qu'il était parvenu à un accord avec le club brésilien pour rompre son contrat en décembre, à l'issue de la saison. Longtemps annoncé à l'Inter Miami pour rejoindre Messi, l'attaquant uruguayen a émis des doutes sur son état physique.

Fin du tabou. Alors que de nombreuses rumeurs envoyaient Luis Suarez à l'Inter Miami, l'attaquant uruguayen a pris la parole pour annoncer un accord avec Gremio afin de rompre son contrat à l'issue de la saison, en décembre, alors que celui-ci court jusqu'à l'issue de la saison 2024.

Des problèmes physiques récurrents

Dans une conférence de presse virtuelle aux côtés du vice-président du club, avant le choc entre Gremio et Goiás, Luis Suárez s'est présenté devant les médias pour clarifier son avenir. Il a précisé que la direction du club de Porto Alegre, souhaitant à tout prix retenir son attaquant, avait finalement accepté de réduire la durée du contrat qui les liait.

"Nous avons discuté avec le club pour mettre fin au contrat un an plus tôt, c'est-à-dire en décembre prochain. Le club a accepté et je les remercie. Je sens que l'année prochaine je ne pourrai pas performer à cause de mon physique et de la grande exigence que demande le football brésilien", justifie le joueur concernant cette décision.

Une rumeur l'envoyant à l'Inter Miami

"Je ne sais pas si je vais continuer à jouer ailleurs ou non car j'ai un problème chronique au genou que vous connaissez tous", insiste-t-il alors que son nom revient avec insistance du côté de l'Inter Miami, où il pourrait retrouver ses grands amis Leo Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba.

La rumeur avançait même que Luis Suarez pourrait rompre son contrat dès cet été, afin de rejoindre le club de Floride. Ce qui a d'ailleurs vivement agacé les supporters du Gremio, demandant depuis plusieurs jours des explications à leur attaquant. Le joueur a tenu à préciser que la renégociation de son contrat était faite en raison de son état de santé et non pour forcer un hypothétique départ: "Je demande aux fans de Gremio d'apprécier seulement qu'il a un joueur qui a presque 37 ans et avec beaucoup de douleurs au genou, qui continue de jouer malgré tout. C'est tout ce que je te demande."

Il a ajouté que les négociations pour un potentiel transfert, dans son cas vers l'Inter Miami, se déroulaient toujours entre clubs et qu'il n'avait pas son mot à dire. Suárez confirme qu'il n'a jamais accepté une offre du club de Floride: "Je suis clair que l'Inter Miami a parlé avec Grêmio et le club lui a dit que j'avais un contrat en cours, je peux dire qu'ils ne m'ont pas parlé."