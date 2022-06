Mercato: Manchester City passe à l’offensive pour le très courtisé Cucurella

Après Erling Haaland, Manchester City accélère sur le recrutement d’un arrière gauche et va formuler une première offre à Brighton pour l’international espagnol (une sélection), Marc Cucurella (23 ans).

Manchester City s’attaque à un autre dossier concurrentiel, après celui (remporté) d’Erling Haaland. Selon Fabrizio Romano, journaliste italien spécialisé dans les transferts, le club anglais va formuler une offre à Brighton pour l’arrière gauche, Marc Cucurella (23 ans).

L’international espagnol (une sélection en juin 2021) est la piste prioritaire des Sky Blues, dans un secteur déplumé notamment en raison de la mise à l’écart de Benjamin Mendy, poursuivi par la justice pour plusieurs viols et agressions sexuelles.

City a un vrai besoin à ce poste

Oleksandr Zinchenko, milieu de terrain de formation, et Joao Cancelo ont dépanné au poste cette saison mais City veut s’offrir un vrai spécialiste. Le champion d’Angleterre n’est pas seul sur le défenseur puisque Chelsea et Tottenham sont aussi sur le coup et pourraient faire monter les enchères. Cucurella est sous contrat avec Brighton jusqu’en 2026. Son départ pourrait donc se négocier à des sphères assez élevées, entre 35 et 50 millions d’euros selon les estimations de la presse anglaise.

Le natif d’Alella, commune de la province de Barcelone, a débuté chez les jeunes de l’Espanyol avant de rejoindre la Masia, centre de formation du Barça où il n’a jamais eu sa chance avec l’équipe première (un seul match, en 2017, en Coupe du Roi). Cucurella s’est aguerri en enchaînant les prêts à Eibar (2018-2019), puis Getafe (2019-2020) où il a été définitivement transféré en 2020 contre 12 millions d’euros.

Son prix a augmenté un an plus tard au moment de rejoindre Brighton contre 18 millions d’euros. Il va encore grimper en flèche après une saison pleine (37 matchs) chez les Seagulls, neuvièmes de Premier League et sixième meilleure défense du championnat.