Mercato en direct: Mbappé, Zidane, Haaland, Perez livre ses vérités

Invité de l'émission El Chiringuito, Florentino Perez a encore une fois réagi à la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Proche d'un accord avec l'attaquant français, le président du Real Madrid n'a pas vraiment apprécié son choix de rester en Ligue 1 et l'a une nouvelle fois rappelé.

Le dirigeant espagnol s’est montré cinglant: "Non, parce que ce Mbappé n'est pas mon Mbappé. Mais s'il change... La vie prend mille tournures. Je pense qu'ils l'ont rendu confus et il est très jeune. Je lui souhaite le meilleur, je ne veux rien de mal pour lui. Mais j'ai cru au rêve. (…) Les Madridistas seront déçus, mais le Mbappé qui voulait venir au Real Madrid n'était pas ce Mbappé. (…) Il me l'a annoncé dans un message et je lui ai souhaité bonne chance. Mais à ce moment-là, nous n'étions plus intéressés. Aucun joueur de l'histoire du Real Madrid n'a jamais été au-dessus des autres."

