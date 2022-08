Mercato: Manchester United ne compte pas vendre Rashford au PSG

Alors que l'intérêt du PSG pour le jeune Anglais Marcus Rashford a été rendu public jeudi soir, la réponse du club mancunien ne s'est pas fait attendre. Et pour l'instant, elle est claire: c'est non.

"Pas touche à Marcus Rashford". Depuis que l'intérêt du PSG pour Rashford est connu, le club anglais a fait savoir aux nombreux journalistes qui se sont penchés sur le dossier qu'il n'était absolument pas question de vendre le joueur, à moins bien sûr d'une offre mirobolante que le PSG ne semble pas disposé à dégainer.

Encore un an de contrat pour Rashford, et un an en option

Marcus Rashford n'a plus qu'un an sur son contrat mais dispose en plus d'une année en option, sans qu'on sache si cette option est déclenchée automatiquement ou pas. Le clan Rashford sait que le PSG n'est pas insensible à son profil depuis l'hiver 2021 et l'arrivée de Mauricio Pochettino. La nouvelle direction sportive n'aurait pas changé son fusil d'épaule.

Une fin de non-recevoir qui peut aussi s'interpréter comme une façon d'ouvrir les négociations, vue la situation contractuelle de Rashford et les difficultés actuelles de United sur le mercato et avec ses propres attaquants, Cristiano Ronaldo en tête. Selon ESPN, le PSG serait prêt à lâcher 60 millions de livres (70 millions d'euros), tandis que Manchester United en attendrait le double, ce qui fait tout de même une somme pour un joueur destiné à rentrer dans la rotation derrière Neymar, Mbappé et Messi.