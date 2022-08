Mercato: Marcus Rashford, la nouvelle piste activée par le PSG

Le PSG a débuté des discussions concernant sa nouvelle piste en attaque: il s'agit de Marcus Rashford, moins en vue à Manchester United. Il n'est pas le seul profil à avoir été étudié par Luis Campos mais a pour lui sa bonne entente avec Kylian Mbappé.

Comme indiqué par l'Equipe et confirmé par RMC Sport, le PSG pense à Marcus Rashford. Son profil est visé par le club parisien et la piste est activée depuis quelques jours. On est au tout début des discussions pour l'attaquant de Manchester United, qui s'entend très bien avec Kylian Mbappé.

Leao très apprécié par Campos

Pour ce dossier des attaquants, le nom de Rafael Leao reviendrait aussi depuis quelques temps dans les discussions. Le joueur de l'AC Milan est très apprécié par Luis Campos, qui aurait échangé avec lui avant sa nomination à Paris. Mais le profil de Rashford semble finalement avoir été priorisé.

Cette piste Rashford intervient dans un contexte de clarification du secteur offensif parisien. Alors qu'Arnaud Kalimuendo devrait être officiellement transféré au Stade Rennais dans les prochaines heures, Christophe Galtier a fait passer un message très clair à Mauro Icardi ce jeudi, en conférence de presse, pour lui faire comprendre qu'il lui fallait trouver une nouvelle destination.

"Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons, je pense que c'est important qu'il se relance", a lancé le technicien parisien, qui a invité l'Argentin à "retrouver un endroit plus favorable", afin de "relancer [sa] carrière". L'ancien buteur de l'Inter Milan a d'ailleurs été relégué dans le deuxième groupe d'entraînement du PSG, celui des joueurs considérés comme "indésirables".