Mercato: Manuel Ugarte file vers le PSG

Le PSG a devancé Chelsea sur le dossier Manuel Ugarte. Le jeune milieu de terrain uruguayen de 22 ans devrait s’engager avec les champions de France.

Le PSG tient sans doute une recrue avant même le début du mercato. Manuel Ugarte, 22 ans, milieu de terrain du Sporting et de l’Uruguay, fonce vers Paris. Comme le rapportaient la presse anglaise et Fabrizio Romano dès dimanche soir, le bras de fer entre Chelsea et le PSG a été remporté par le club parisien. Si les Blues ont longtemps été en pole pour accueillir Manuel Ugarte, ils se sont retirés de la course. Une information confirmée à RMC Sport.

>> Le mercato en direct

Asensio et Skriniar attendus après Ugarte

Il semblerait que la dernière proposition du PSG ait convaincu le joueur de rejoindre la capitale. Paris devrait donc payer la clause libératoire de 60 millions d’euros au Sporting et finaliser l’arrivée de sa première recrue estivale. Manuel Ugarte (8 sélections avec l'Uruguay) a disputé 47 matchs avec le Sporting cette saison toute compétition confondues (une passe décisive en Ligue Europa).

D’autres renforts devraient suivre au PSG à commencer par le défenseur slovaque Milan Skriniar, en fin de contrat à l’Inter Milan, et le milieu offensif du Real Madrid Marco Asensio, désormais libre lui aussi.