Mercato: Asensio se rapproche d'une signature au PSG jusqu'en 2027

Marco Asensio, qui a officialisé samedi son départ du Real Madrid, semble bien parti pour rejoindre le PSG. Avec un contrat jusqu'en 2027.

Le PSG tient peut-être sa première recrue avant même le début de l’été. Comme expliqué récemment par RMC Sport, Marco Asensio a décidé de rejoindre le club de la capitale. Et l’affaire serait en passe d’être bouclée.

Le journaliste italien Fabrizio Romano avance ce dimanche que Paris est tout proche d’obtenir sa signature, avec à la clé un contrat jusqu’en 2027. Tout pourrait être réglé la semaine prochaine, alors que le joueur a officialisé samedi son départ du Real Madrid, à la veille de la dernière journée de Liga contre l'Athletic Bilbao.

Il a annoncé son départ du Real

"Le moment est venu pour moi de prendre une décision difficile, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. J'ai décidé de prendre une nouvelle direction dans ma carrière pour atteindre de nouveaux objectifs." A 27 ans, Asensio s'en va avec un palmarès impressionnant de 17 titres, dont trois Ligues des champions et trois championnats, le tout pour 285 matchs et 61 buts. Le plus souvent utilisé en sortie de banc, il a été aligné à 50 reprises cette saison pour un total de 12 buts et 8 passes décisives.

L'attaquant international espagnol (35 sélections) coche un certain nombre de cases recherchées par la direction sportive parisienne qui voit en lui un joueur d’équipe, un puncheur capable d’apporter du déséquilibre, mais aussi un élément polyvalent et créatif, dont le profil peut être complémentaire avec celui de Kylian Mbappé.