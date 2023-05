Mercato: Marcelo Bielsa aurait dit "oui" à l'Uruguay

Selon les médias uruguayens, Marcelo Bielsa sera le nouveau sélectionneur de l’Uruguay. L’ex-coach de l’OM et de Lille a donné son accord et doit signer son contrat lundi à Montevideo.

Après l’Argentine entre 1998 et 2004 et le Chili entre 2007 et 2011, Marcelo Bielsa va diriger une troisième sélection sud-américaine. Selon les médias uruguayens, le technicien de 67 ans a donné son accord à la Fédération uruguayenne (AUF) pour prendre les commandes de la Celeste.

L’ancien entraîneur de l’OM et de Lille doit se rendre à Montevideo ce week-end. Il pourrait signer son contrat lundi avant d’être présenté la semaine prochaine lors d’une conférence de presse.

Des débuts le 14 juin face au Nicaragua ?

Celui qui succède à Diego Alonso était libre depuis son limogeage de Leeds en février 2022. Marcelo Bielsa arrivera avec cinq assistants et sera aux commandes de l’Uruguay jusqu’à la Coupe du monde 2026 organisée au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada.

Il devrait faire ses grands débuts sur le banc des doubles champions du monde (1930, 1950) le 14 juin face au Nicaragua. Lors du Mondial 2022 au Qatar, les partenaires d'Edinson Cavani et Luis Suarez ont été éliminés en phase de poules, devancés par le Portugal et la Corée du Sud.