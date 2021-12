Mercato: Martial, Ziyech… les pistes du Barça pour remplacer Dembélé

Les négociations avec Ousmane Dembélé pour une prolongation du contrat du Français étant au point mort, le Barça commence à anticiper un remplacement potentiel. La liste pour le mercato hivernal comprendrait notamment Anthony Martial.

Le dossier Dembélé ne cesse d’être animé au Barça. Alors qu’un certain optimisme se dégageait dans la presse catalane ces derniers jours quant à une prolongation de contrat du Français, la situation a totalement évolué ce mercredi lors d’une réunion entre le club et le représentant du joueur. Une évolution négative. Selon nos informations, les négociations entre le Barça et Dembélé sont désormais au point mort. Si les discussions ne sont pas rompues, Dembélé est aujourd’hui loin d’une prolongation, lui qui est en fin de bail en juin 2022 et peut donc se mettre avec un club dès le 1er janvier prochain.

Le Barça plutôt que Séville pour Martial ?

Si le joueur et son entourage restent ouverts à la discussion avec le Barça, celle-ci ne reprendront qu’aux conditions salariales demandées par Dembélé. L’ancien joueur de Dortmund ne prolongera pas tant que ses conditions n’auront pas été acceptées. Résultat, un départ de l’ailier dès cet hiver n’est plus totalement à exclure, le Barça pouvant chercher à éviter un départ sans indemnisation au terme de la saison.

Journaliste espagnol spécialisé sur le Barça, Gerard Romero a indiqué les joueurs déjà proposés par leurs représentants au Barça pour compenser un éventuel départ de Dembélé en janvier. Anthony Martial, qui cherche à quitter Manchester United pour retrouver du temps de jeu, ferait partie de cette liste. L’international français est aussi suivi par le FC Séville qui cherche à obtenir son prêt. Ne figurant pas dans les priorités de Thomas Tuchel à Chelsea, Hakim Ziyech aurait aussi été proposé au Barça. Tout comme l’ailier espagnol de Tottenham, Bryan Gil, seulement utilisé dans la rotation chez les Spurs. Le mercato hivernal s’annonce animé côté catalan.