Mercato: Séville formule sa première offre à Manchester United pour Martial

Le FC Séville a contacté Manchester United ce mardi afin d’essayer de recruter Anthony Martial. En quête de temps de jeu, l’attaquant français a fait l’objet d’une offre de prêt de la part du club andalou selon la presse britannique.

Bientôt la fin du tunnel pour Anthony Martial? Pas épargné par les pépins physiques cette saison, l’attaquant français s’est contenté des seconds rôles du côté de Manchester United. Soucieux de gagner du temps de jeu avant la Coupe du monde 2022, le joueur de 26 ans espère quitter les Red Devils pendant le mercato hivernal. Courtisan déclaré de l’ancien de l’OL et Monaco, le FC Séville a formulé une première offre ce mardi selon les informations de Sky Sports.

Le média britannique précise les contours de la proposition andalouse, un prêt jusqu’à la fin de saison qui ne comprend aucun option ou obligation d’achat. Si le club mancunien n’a pas encore répondu, l’avenir d’Anthony Martial en Premier League semble des plus incertains.

Ces derniers jours, RMC Sport était en mesure d’affirmer que le FC Séville envisageait bel et bien une cession temporaire du Français et était même le club le mieux placé pour l’accueililr durant le mois de janvier.

Martial veut partir pour se relancer

Apparu à seulement dix reprises toutes compétitions confondues cette saison avec Manchester United, Anthony Martial n’a marqué qu’un seul but. Pire, l’international tricolore n’a plus joué depuis le 2 décembre et deux petites minutes lors de la victoire contre Arsenal (3-2) en Premier League.

Déjà barré par Marcus Rashford ou Edinson Cavani l’an passé, le Français doit aussi faire face à la concurrence de Cristiano Ronaldo cette saison du côté de Manchester. Une situation qui a poussé son agent à réclamer un départ de son protégé.

"Anthony veut quitter le club en janvier, a ainsi indiqué Philippe Lamboley courant décembre. Il a simplement besoin de jouer et je parlerai au club bientôt."

Vers une décision rapide de Manchester?

Si la possibilité d’un prêt du côté de Marseille est apparue ce lundi dans la presse espagnole, via une transaction impliquant Boubacar Kamara, la piste du FC Séville semble particulièrement crédible. Reste à savoir si Manchester United consentira à laisser partir Anthony Martial cet hiver.

Ralf Rangnick, l’entraîneur intérimaire des Red Devils s’est montré clair au moment d’évoquer un éventuel départ pendant le mercato.

"Je peux le suivre mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période de Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir, a estimé le technicien allemand face à la presse ce week-end. […] De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera."

Avec une offre sur la table, le staff et la direction de Manchester United vont devoir se décider entre laisser partir ou retenir Anthony Martial cet hiver.