Mercato en direct: surveillé par le PSG, Rüdiger se rapprocherait du Real Madrid

Si le PSG est bien attentif à sa situation, comme nous vous le confirmions, Antonio Rüdiger pourrait plutôt prendre la direction du Real Madrid, selon la presse madrilène et anglaise. L’international allemand (28 ans), qui trône en Une de AS ce lundi, aurait même déjà pris contact avec plusieurs joueurs de la Maison Blanche afin d’en connaître un peu plus sur le club et la vie dans la capitale ibérique.

