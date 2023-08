Mercato: Mbappé, Kolo Muani… les derniers dossiers chauds avant la clôture de la fenêtre estivale

A cinq jours de sa clôture, le marché des transferts n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain attend encore des renforts, et il n’est pas le seul.

Kylian Mbappé ne devrait pas bouger

Nous sommes entrés ce lundi matin dans le money-time de ce mercato estival édition 2023, qui s’offre cette année une prolongation de 24h en Europe. Les clubs ont encore cinq jours devant eux, jusqu’au vendredi 1er septembre à 23h59, pour faire des emplettes et satisfaire leurs besoins à des postes qui nécessitent des renforts ou pleurer le départ d’un joueur important. Disons-le tout net, afin d’évacuer toute ambiguïté: Kylian Mbappé va très probablement rester au Paris Saint-Germain, au moins jusqu’à la fin de la saison.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Si le mystère de sa réintégration éclair au groupe de Luis Enrique n’a pas encore été levé, le club de la capitale ne semble plus franchement disposé à le laisser partir. Mais pour ne serait-ce qu’envisager un départ, encore faudrait-il qu’il y ait une offre. Or, le Real Madrid, présenté comme la seule alternative crédible, n’a toujours rien proposé au PSG. Carlo Ancelotti ayant en plus indiqué ce week-end que le mercato estival merengue était terminé, il y a peu de chances que cela se produise, même si ce dossier sans fin nous a habitués à toutes sortes de rebondissements.

Paris attend Kolo Muani

Dans le sens des départs, le Paris Saint-Germain espère trouver une porte de sortie à Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum, mais il a surtout l’intention de continuer à se renforcer dans le secteur offensif. Et ses cibles prioritaires sont déjà connues: Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, avec un avantage pour le premier nommé. Désireux de quitter Francfort où il a brillé lors de sa première saison, l’international français a explicitement fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait rejoindre le Paris Saint-Germain.

Reste aux deux clubs à s’entendre sur le montant de la transaction, et pour l’instant, le club allemand se montre gourmand pour son attaquant. Les deux premières offres du Paris Saint-Germain, dont la dernière s’élevait à 70 millions d’euros (+ bonus) ont toutes été refusées, preuve que l’Eintracht n’a pas l’intention de revoir ses exigences à la baisse. Le Paris Saint-Germain devrait revenir à la charge rapidement, dans l’espoir de conclure cette opération en début de semaine. En attendant, pas franchement perturbé par les tractations, Kolo Muani continue d’empiler les buts, déjà trois pour lui en quatre matches disputés depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.

L’OM n’exclut pas d’autres mouvements

Dans une impasse à Marseille où il s’était pourtant révélé en patron de l’entrejeu marseillais sous les ordres de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi va rejoindre la Lazio, en Serie A, un club avec lequel il pourra disputer la Ligue des champions. Pour sa dernière apparition sous les couleurs olympiennes (il est entré en fin de match), l’ancien Gunner a été ovationné par le Vélodrome samedi, contre Brest (2-0). Tout comme la septième recrue de l’été, Joaquin Correa auquel les supporters olympiens ont réservé un chaleureux accueil. L’attaquant polyvalent a débarqué sur la Canebière en provenance de l’Inter. Il sera présenté à la presse ce lundi, en début d’après-midi (conférence de presse prévue à 13h30).

Le défenseur panaméen Michael Murillo devrait suivre dans la cité phocéenne. Comme indiqué par Fabrizio Romano, et confirmé par RMC Sport, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont trouvé un terrain d’entente avec leurs homologues belges du Royal Sporting Anderlecht. Passé par les New York Red Bulls en MLS, Murillo a rejoint le club belge en 2019. Il y a disputé 134 rencontres. A Marseille, il est attendu dans un rôle de doublure, pour suppléer le titulaire au poste de latéral droit, l’international français Jonathan Clauss.

D’autres mouvements ne sont pas à exclure d’ici la fin du mercato. La veille, l’entraîneur de Lorient, Régis Le Bris, a choisi de conserver sur le banc son défenseur central Bamo Meïté (21 ans), courtisé par l’OM, confirmant après la rencontre face à Lille (4-1) que des discussions étaient menées dans le cadre d’un transfert qui pourrait inclure Isaak Touré. Ce dernier effectuerait ainsi le chemin inverse.

Laurent Blanc espère un n°6 à Lyon, "la priorité absolue"

En attendant l’arrivée de ce fameux n°6 tant espéré par l’entraîneur de l’OL, Laurent Blanc pourra se consoler avec le transfert de l’ailier ghanéen Ernest Nuamah, révélé au FC Nordjaeslland. Si l’intéressé patiente toujours en salle d’attente depuis son arrivée dans le Rhône, Laurent Blanc demeure confiant.

"Je pense qu'il sera officiellement un joueur lyonnais la semaine prochaine", affirmait-il dimanche soir, après un triste match nul obtenu à Nice, en conclusion de la troisième journée de Ligue 1. "Il va nous amener ce qu’il est capable d’amener, il est plein de gaz, plein de jus. C'est un très jeune joueur. Il va nous amener un peu de concurrence devant. C'est une bonne chose d'amener de la concurrence, pour tout le monde. Plus il y aura de concurrence, mieux ce sera."

Pour pallier les carences d’un secteur offensif qui pourrait perdre Bradley Barcola, l’OL s’est également lancé sur la piste du Troyen Mama Baldé, auteur d’une saison remarquée avec l’Estac en 2022-2023. Dans l’esprit des dirigeants lyonnais, Mama Baldé pourrait arriver en tant que doublure d'Alexandre Lacazette, alors que Tino Kadewere est poussé vers la sortie.

Des mouvements importants à l’étranger ?

L’Arabie Saoudite ayant décidé de faire main basse sur le football européen avec une offensive d’ampleur sur le marché des transferts destinée à piller ses ressources pour donner de l’allure à sa très lucrative Saudi Pro League, la Premier League peut encore s’attendre au pire. D’autant que l’Arabie Saoudite aura une semaine supplémentaire devant elle pour s'attacher les services de nouvelles recrues. Ce qui fait craindre à Jürgen Klopp "une catastrophe". Le technicien allemand de Liverpool doit faire face à des rumeurs insistantes d’offres XXL pour son attaquant star Mohamed Salah.

Après avoir compensé les départs de Gündogan et Mahrez, Manchester City n’en a peut-être pas terminé avec le marché des transferts. Trois jours seulement après avoir dépensé 60 millions pour le Rennais Jérémy Doku, les Skyblues s’apprêteraient à engager la même somme sur le milieu de Wolverhampton Matheus Nunes, selon Fabrizio Romano. En quête d’un 6 de métier pour son Bayern Munich, Thomas Tuchel aurait été séduit par le profil de Scott McTominay, qui pourrait faire l’objet d’un échange - sous la forme d’un échange de prêts - avec le milieu néerlandais Ryan Gravenberch.

Le Rekordmeister bloque en revanche la sortie de Benjamin Pavard, préférant lui trouver un remplaçant au préalable, avant de lui permettre de rejoindre l’Italie et l’Inter. Romelu Lukaku ne retrouvera pas les Nerazzurri, lui, mais plutôt la Roma. A Chelsea, où on ne compte pas sur lui cette saison, l’encadrement s’apprête à lui dire au revoir. L’affaire pourrait même être bouclée ce lundi, d’après Fabrizio Romano. Il s’agirait d’un prêt payant. Recruté à prix d’or par Chelsea en 2021, l’international belge n’a jamais convaincu depuis son arrivée. Ce nouveau prêt en Italie semble acter sa volonté de tourner la page de l’Angleterre.