PSG-Lens : la déclaration d'amour de Luis Enrique pour le chouchou Zaïre-Emery

Le jeune milieu de terrain de 17 ans a crevé l'écran ce samedi face à Lens.

Il était cantonné à des bouts de match sous Christophe Galtier, ou bien exilé en arrière-droit, et pourtant, tout le monde voyait déjà le potentiel hors-norme de Warren Zaïre-Emery. Mais c'est sous les ordres de Luis Enrique, qui l'a titularisé lors des trois premiers matchs de la saison, que le jeune titi explose. "Clairement, je l’adore. C’est un joueur incroyable alors qu’il n’a que 17 ans, a expliqué Luis Enrique en conférence de presse d'après-match. Il a vraiment tout pour devenir l’un des joueurs les plus importants de l’effectif. Il est très technique et très travailleur."

"C’est une chance pour un entraîneur comme moi d’arriver dans un club et de tomber sur un tel diamant brut à disposition. A nous de l’accompagner désormais sur sa route pour qu’il reste très longtemps au PSG. Il donne beaucoup de joie aux supporters. Cette communion, je ne sais pas si vous l’avez vue, était incroyable entre lui et les supporters alors qu’il n’y a pas longtemps, il était parmi eux."

Revivez PSG-Lens en live

A la fin du match, Warren Zaïre-Emery a pris le mégaphone de la K-Soce, un des groupes de supporters de la tribune Auteuil, avant d'enflammaer le Parc, une séquance qui le fait rentrer un peu plus dans les coeurs des supporters parisiens.