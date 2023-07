Mercato: "Mbappé officiellement à vendre", la presse espagnole s'enflamme après l'annonce du PSG

Privé de tournée asiatique par le PSG qui veut faire pression sur son joueur dont le contrat se termine en 2024, Kylian Mbappé est désormais à vendre. Une situation qui enflamme la presse espagnole, le voyant déjà débarquer cet été au Real Madrid.

"Le tremblement de terre Mbappé." La presse espagnole n'a pas manqué de qualificatifs pour évoquer la décision prise par le PSG ce vendredi de priver son attaquant star Kylian Mbappé de la tournée asiatique de pré-saison. Le joueur dont le contrat expire en juin 2024 est aujourd'hui à vendre, est à la une de tous les quotidiens madrilènes.

"Mbappé a ignoré Al-Khelaïfi"

"Mbappé est officiellement en vente", titre immédiatement Marca, qui traite la nouvelle comme "un nouveau chapitre important dans le feuilleton Mbappé". Le journal habitué à traiter l'actualité du Real Madrid ne fait part d'aucune réaction du clan merengue suite à cette annonce mais raconte plutôt comment le PSG a vécu "comme une trahison" le fait que Kylian Mbappé ne lève pas l'option pour l'année de contrat supplémentaire.

De son côté AS préfère une photo de Kylian Mbappé lors du match face au Havre ce vendredi avec un titre évocateur: "Dans les cordes." L'autre journal madrilène va même plus loin et affirme que Kylian Mbappé a un accord avec le Real Madrid pour arriver gratuitement en 2024. "C'est un moyen de pression après avoir ignoré l'ultimatum d'Al Khelaïfi", peut-on lire sur la Une.

"L'éternel désir de Mbappé"

La presse catalane elle préfère parler de l'agacement du PSG vis-à-vis de sa starlette et explique comment le Real Madrid vient perturber la pré-saison parisienne. "Le PSG exclut Mbappé de sa tournée au Japon", note Mundo Deportivo qui parle de "fortes tensions" à Paris. "Mbappé ne voyagera pas au Japon avec le PSG" poursuit de son côté Sport, qui rappelle "l'éternel désir de Mbappé d'aller au Real Madrid".