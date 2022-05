Mercato: Mbappé "va faire changer les choses" au PSG, selon Jérôme Rothen

De passage dans l'Intégrale Sport de RMC entièrement consacré à Kylian Mbappé, Jérôme Rothen s'est dit très satisfait de la prolongation de l'attaquant français au PSG, et est persuadé que cela "va faire changer les choses".

Alors que Kylian Mbappé va prolonger avec le PSG, comme annoncé sur RMC Sport ce samedi. Jérôme Rothen, invité dans l'Intégrale Sport sur RMC, dit vivre cette annonce comme une "bonne nouvelle" pour son club de coeur. Le membre de la Dream Team RMC Sport explique sa satisfaction: "Je pars du principe que s'il a accepté de rester, on connaît les exigences qu'il peut avoir par rapport à ce qu'il a pu apporter comme professionnalisme dans le vestiaire."

"Mbappé a ce club dans le coeur"

"Cela veut dire que les dirigeants ont pris conscience de la situation, et que tous les mécontentements des supporters vont être levés, avance le consultant RMC Sport. C'est une bonne nouvelle pour le collectif parisien." Il pointe aussi du doigt ceux qui ont voulu "parier" sur l'avenir de l'attaquant parisien, en pronostiquant un départ ou une prolongation, sans être "dans la tête de Kylian Mbappé". Il espère aussi que le Parisien expliquera sa décision la semaine prochaine.

"Je pense que toutes ses interrogations ont été levées, et que des changements vont être annoncés", est convaincu Jérôme Rothen. Il dit aussi avoir discuté avec lui, et que Mbappé a "ce club dans le coeur": "Il a toujours été très attaché, amoureux de ce club."

"En acceptant de prolonger, lui va faire changer les choses"

"En acceptant de prolonger, lui va faire changer les choses, poursuit-il. Ce n'est pas qu'il a les clés du camion, et lui était demandeur de certaines choses sportivement, et ça va changer. Il ne faut pas le faire passer pour celui qui va couper les têtes, c'est juste un discours et un projet sportif. Aujourd'hui le projet de Leonardo, le directeur sportif, était un échec, sur une pente descendante. Si Mbappé veut un nouveau projet sportif, automatiquement tu as des têtes qui vont tomber. Il y aura beaucoup de départs, et je pense même que certains vont être surpris des têtes qui vont tomber."

Il conclut en disant qu'il et "très heureux" de voir Kylian Mbappé rester "parce qu'en tant qu'amoureux du PSG, s'il reste, ça veut qu'il va y avoir des changements et c'est bien pour le club".