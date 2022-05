Mercato: Mbappé prolonge au PSG, de gros changements possibles dans l'organigramme

Alors qu'un départ au Real Madrid semblait tenir la corde ces dernières semaines, Kylian Mbappé (23 ans) a finalement prolongé son contrat avec le PSG. Un gros coup pour le club qui pourrait bouleverser son organigramme.

Cette fois, c'est sûr. L'avenir de Kylian Mbappé est réglé. Le champion du monde français (23 ans) a décidé de poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain et de prolonger son contrat alors qu'il était courtisé par le Real Madrid. Cette prolongation devrait amener de gros changements dans l’organigramme du PSG. Ces décisions devraient intervenir la semaine prochaine, signe que le club parisien planche sur le sujet depuis fort longtemps. Mauricio Pochettino, l'entraîneur va-t-il rester en poste et survivre à la tempête qui menace ? Et quid du directeur sportif parisien Leonardo ?

Mbappé a signé le contre-pied le plus marquant de sa carrière. Annoncé partant pour le Real Madrid depuis de longs mois, l’attaquant a finalement choisi de prolonger son contrat avec le PSG, ce samedi. Le précédent arrivait à terme le 30 juin et plusieurs signaux laissaient penser qu’il quitterait le club, libre, près d’un an après avoir voulu quitter le club pour le géant espagnol.

"Oui, j’ai demandé à partir, avait-il confirmé dans Rothen s’enflamme sur RMC en octobre dernier. A partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert, pour avoir un remplaçant de qualité. Parce que c’est un club qui m’avait beaucoup apporté. J’ai toujours été heureux sur les quatre années que j’avais passées ici. Et je le suis encore. Je l’ai annoncé assez tôt, pour que le club puisse se retourner." En juillet 2021, avait-il précisé. Malgré des offres et tentatives du Real en fin de saison, Paris avait maintenu le cap et refusé de vendre son joyau, confiant dans sa force de persuasion pour étendre le bail de sa star.

Il a ouvert la porte à une prolongation en avril

Le pari a payé avec cette prolongation qui a longtemps ressemblé à un mirage. Mbappé a toujours confié sa volonté de rester focalisé sur le terrain avant de parler de son avenir. Il l’a tout de même fait plusieurs fois au cours de la saison face à l’insistance des journalistes sur un sujet aussi brûlant. Il a finalement ouvert la porte à une prolongation le 3 avril dernier après une démonstration face à Lorient (5-1).

"Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr", avait-il répondu en quittant la zone mixte. Juste avant, il avait glissé, avec le sourire : "J’ai déjà donné pas mal d’informations, je pense que vous avez de quoi faire." "Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper", avait-il ajouté sur Amazon Prime Vidéo. Il était resté mystérieux sur ces "nouveaux éléments". Ceux-ci concernent peut-être des promesses pour le prochain effectif de l’équipe, de nouveau en échec dans sa quête de décrocher la Ligue des champions avec une élimination en 8es de finale face au… Real Madrid.

Des partisans de poids pour une prolongation, dont Emmanuel Macron

Ils sont aussi peut-être financiers puisque le Qatar peut se permettre des folies de ce point de vue. Il pourrait ainsi percevoir une très généreuse prime à la signature et un salaire en nette augmentation. La perspective d’écrire l’histoire au PSG – où il vise la Ligue des champions mais aussi le record de buts de l’histoire du club d’Edinson Cavani (200) – a certainement pesé. Tout comme les preuves insistantes d’amour du football français. Plusieurs de ses coéquipiers ont répété leur envie de le voir continuer à Paris, mais aussi Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, ou des entraîneurs de Ligue 1 comme Christophe Galtier (Nice).

Cette envie a même été publiquement exprimée par Emmanuel Macron, Président de la République, en mars dernier. "Il vaut mieux se battre pour qu'il reste dans le championnat français, parce que c'est quand même un immense joueur", avait confié le chef de l’Etat dans l’émission Quotidien après avoir confié avoir tenté de le faire venir à l’OM, club dont il est fan. Selon RTL, Macron et Mbappé échangeraient régulièrement par messages et cela était perçu comme une pression par les médias espagnols, qui ont pourtant répété en boucle leur confiance que le fait que Mbappé allait rejoindre le Real. Le clan du joueur a d’ailleurs participé à diffuser cette orientation puisque sa mère, Fayza Lamari, a démenti un accord pour une prolongation avec Paris en laissant entendre qu’un départ à Madrid tenait davantage la corde. Un coup de bluff.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a lui toujours refusé de donner sa préférence sur le choix du futur club de sa star. En choisissant la stabilité, Mbappé s’offre aussi un certain confort avant la Coupe du monde avec l’équipe de France en novembre. Celle-ci sera organisée au Qatar, émirat propriétaire du PSG. C’est aussi à ce titre que la prolongation de celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde par beaucoup était rapidement devenue une priorité absolue. Après une lutte d’un an, Paris et ses richissimes investisseurs ont finalement obtenu ce qu’il voulait en conservant leur joyau.