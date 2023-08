Mercato: Monaco et Arsenal trouvent un accord pour le transfert de Balogun

Info RMC Sport. Monaco et Arsenal ont trouvé un accord pour le transfert de Folarin Balogun. L’attaquant de 22 ans s’apprête à rejoindre le club de la Principauté pour environ 45 millions d’euros (plus bonus).

Folarin Balogun va poursuivre sa carrière en Ligue 1. Arsenal et Monaco sont tombés d’accord au sujet de l’attaquant de 22 ans. L’international américain, sous contrat jusqu’en 2025 avec les Gunners, va être transféré pour environ 45 millions d’euros (plus bonus).

Formé à Arsenal, Balogun est attendu prochainement sur le Rocher afin de signer un contrat de cinq ans. Jusqu’en 2028. La saison passée, le natif de New York a effectué un prêt très séduisant au Stade de Reims, sous les ordres de Will Still. Le droitier d’1,78m a inscrit 22 buts et délivré 3 passes décisives (toutes compétitions confondues) avec le club champenois.

Monaco en tête de la Ligue 1

Son arrivée va permettre de densifier le secteur offensif de l’ASM. Les joueurs d’Adi Hütter réalisent un bon début de saison avec deux victoires lors des deux premières journées de Ligue 1, à Clermont (2-4) et contre Strasbourg (3-0).

Avant leur déplacement à Nantes, ce vendredi en ouverture la troisième journée (21h), ils occupent provisoirement la tête du classement, à égalité de points avec le Stade Brestois.