Monaco: mis en examen pour viol, Ben Yedder "conteste fermement" les infractions qui lui sont reprochés

Mis en examen pour viol par deux jeunes femmes qui l'accusent lui et son frère de leur avoir imposé des actes sexuels, le Monégasque Wissam Ben Yedder conteste les accusations par la voix de son avocate, Me Hasna Louzé.

De retour sur les terrains de Ligue 1 et buteur pour une équipe qui tourne à plein régime, comme si de rien n’était, Wissam Ben Yedder a été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle au début du mois d’août. Selon son avocate, Me Hasna Louzé, contactée par nos confrères de Nice Matin, l’attaquant international "conteste fermement les infractions qui lui sont reprochées" et espère que "la justice puisse poursuivre son travail dans la sérénité sans pression d’aucune sorte".

Visé par une information judiciaire ouverte à son encontre par le parquet de Nice, Wissam Ben Yedder avait passé 48h en garde à vue entre le 8 et le 10 août avant d’être libéré sous contrôle judiciaire moyennant le paiement d’une caution de 900.000 euros. Le frère cadet de Wissam Ben Yedder, âgé de 25 ans, est visé par les mêmes chefs d'accusation. Deux jeunes femmes de 19 et 20 ans accusent Wissam Ben Yedder et son petit frère de 25 ans de leur avoir impsé des actes sexuels au terme d’une soirée remontant au 10 juillet.

Le parquet avait requis un placement en détention

Wissam Ben Yedder et son frère ont été entendus pendant 24h. L’interrogatoire a été prolongé de 24h. L'attaquant de l'ASM a ainsi pu livrer sa version de la soirée. A la suite de ce passage devant les enquêteurs, le joueur a été déféré. Selon les informations de RMC Sport, le Parquet de Nice avait requis le placement en détention provisoire de l'ancien joueur du Séville FC. Finalement, le juge des libertés et de la détention en décidera autrement.

En Ligue 1, un autre Bleu a été accusé de viol. Mis en examen à dix reprises pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, contre sept femmes, le champion du monde 2018 Benjamin Mendy a été jugé en Angleterre où il résidait en tant que joueur de Manchester City. Déclaré non-coupable à l’issue de deux procès distincts, il a été acquitté par la justice britannique des charges qui pesaient contre lui, et a signé pour Lorient dans la foulée.