Mercato: Montpellier refuse une première offre de Chelsea pour Wahi

Selon L’Équipe, Montpellier aurait repoussé une première proposition de Chelsea pour le transfert d'Elye Wahi. Le club héraultais resterait ouvert à la négociation. L'attaquant français de 20 ans souhaiterait en priorité rejoindre les Blues.

Chelsea accélère pour Elye Wahi. Selon L’Équipe, le club londonien aurait transmis une première offre à Montpellier, à hauteur de 27,5 millions d’euros. Une proposition refusée par le club héraultais, qui resterait ouvert à la négociation avec les Blues. A condition qu’ils revoient leur offre à la hausse.

Sous contrat jusqu’en 2025, l’attaquant de 20 ans souhaiterait en priorité rejoindre Chelsea, même si l’Atlético de Madrid et l’Eintracht Francfort resteraient à l’affût dans ce dossier.

Près d’une centaine de matchs avec Montpellier

Né dans l’Essonne, au sud de la région parisienne, Elye Wahi est passé par Caen et Montfermeil, avant de rejoindre Montpellier durant l’été 2018. A l’âge de 15 ans. Après avoir lancé sa carrière en Ligue 1 en décembre 2020 lors d’une défaite contre Metz (2-0), le droitier d’1,84m, d’origine ivoirienne, a disputé 91 matchs avec les Héraultais, en inscrivant 32 buts et délivrant neuf passes décisives (toutes compétitions confondues).

Wahi a également remporté le prix Just Fontaine récompensant le plus beau but de la saison de L1 2022-2023 pour sa reprise acrobatique contre l’OL fin octobre (1-2).

Le mois dernier, Elye Wahi a participé à l’Euro Espoirs 2023 avec l’équipe de France en Roumanie et en Géorgie. Entré en jeu à trois reprises durant la compétition, il a joué 18 minutes contre l’Ukraine lors de la défaite des Bleuets en quarts de finale (3-1).