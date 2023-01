Mercato: Navas quitte le PSG et rejoint Nottingham Forest en prêt

Le Paris Saint-Germain a trouvé une porte de sortie à Keylor Navas, relégué sur le banc par Gianluigi Donnarumma depuis l’arrivée de Christophe Galtier en début de saison. L’ancien gardien du Real Madrid est prêté à Nottingham Forest.

Le PSG a trouvé une porte de sortie à Keylor Navas. Comme indiqué un peu plus tôt par Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, le club parisien et Nottingham Forest (Premier League) ont officiellement trouvé un accord pour le prêt du gardien costaricien.

Un peu plus tôt, l’ancien gardien madrilène (36 ans) était également parvenu à un accord avec le club promu en première division anglaise en début de saison. Navas s’est envolé ce soir en direction de l’Angleterre. Sergio Rico sera désormais la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG.

Seulement deux matchs joués depuis le début de la saison

Au cours du mois de janvier, le Costaricien avait aussi été sollicité par Nice au moment où le Bayern a sondé Kasper Schmeichel pour remplacer Manuel Neuer, blessé. Mais son salaire avait alors posé problème.

Arrivé à Paris en septembre 2019 en provenance du Real Madrid, Navas a perdu sa place de titulaire dans les cages parisiennes. N°1 bis aux côtés de Gianluigi Donnarumma lors de l’exercice 2021-2022, l’ancien Madrilène a été rétrogradé en position de doublure depuis l’arrivée de Christophe Galtier dans la capitale. Cette saison, il n’a joué que deux rencontres de Coupe de France.