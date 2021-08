Mercato: Nice annonce l'arrivée de Delort

Le Montpellier HSC a annoncé avoir trouvé un accord pour transférer son capitaine et buteur providentiel Andy Delort vers l'OGC Nice. Le buteur algérien de 29 ans avait déjà marqué deux buts cette saison en Ligue 1.

Fin du suspense. À trois jours de la fin du mercato, l'OGC Nice a annoncé samedi avoir trouvé un accord avec le Montpellier HSC pour le recrutement d'Andy Delort (29 ans). Aucune information n'a été donnée sur la durée de contrat de l'attaquant international algérien, ni sur le montant de l'indemnité de transfert. Aux dernières nouvelles, il était néanmoins question d'une signature pour trois ans et d'une somme avoisinant les 10 millions d'euros.

Le MHSC perd donc son capitaine, qui était au club depuis 2018. Cette collaboration a abouti à 47 buts et 21 passes décisives en 106 matchs. Il a même brillé en ce début de saison, en trouvant deux fois le chemin des filets face à Reims (3-3) et Lorient (victoire 3-1). Son remplaçant devrait être Valère Germain, suivi depuis de longues années déjà par la direction de la Paillade.

L'OM était en embuscade

Avant l'officialisation du transfert, des échos dans la presse laissaient entendre que le joueur était tenté par l'Olympique de Marseille, qui s'était aussi positionné sur le dossier. "Il est perturbé par la situation. C’est sûr que quand on est un joueur et que l’on est sollicité comme cela il y a des interrogations", avait par ailleurs concédé vendredi Olivier Dall’Oglio, l'entraîneur du MHSC.

À Nice, Andy Delort renforce un secteur offensif déjà bien garni sur le plan des titulaires avec Kasper Dolberg et Amine Gouiri. Face aux médias, Christophe Galtier n'avait pas manqué de flatter l'ego de son futur joueur: "Andy est un joueur que je connais depuis longtemps, qui connaît bien la Ligue 1, qui a plus de maturité que nos attaqunats, et on ne peut pas faire la saison qu'avec un attaquant de pointe. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche dans le profil".