Mercato: Sampaoli confirme l’intérêt de l’OM pour Delort

Interrogé en conférence de presse sur la piste Andy Delort, Jorge Sampaoli a confirmé jeudi l'intérêt marseillais pour l'attaquant de Montpellier. Les positions financières sont toutefois toujours trop éloignées entre les deux clubs pour espérer une transaction.

Déjà terriblement actif lors de ce mercato estival, l’OM pourrait ne pas s’arrêter là. Après s’être renforcé au poste de gardien (Pau Lopez), en défense (Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Leonardo Balerdi) et au milieu de terrain (Gerson, Mattéo Guendouzi), Marseille souhaiterait densifier son attaque afin d'accompagner ses nouveaux joueurs de couloir, Konrad De La Fuente et Cengiz Ünder.

Interrogé au sujet d’un possible renfort devant, au cours d’une conférence de presse particulièrement attendue après les incidents de Nice-OM dimanche, Jorge Sampaoli n’a pas hésité à confirmer que son club suivait avec attention la situation de l’attaquant de Montpellier, Andy Delort.

>> Revivez la conférence de presse de Sampaoli

"J’ai toujours vu Delort comme le 9 de l’OM"

"Oui, c’est un attaquant qui nous intéresse. Il a de très bonnes qualités devant le but, c’est un joueur courageux. J’ai toujours vu Delort comme le 9 de l’OM", a lâché l’entraîneur olympien jeudi en début d’après-midi. Avant de concéder à demi-mot que la somme réclamée par le club héraultais était trop importante pour les finances olympiennes. "Il y a aussi des impossibilités avec le prix du marché. C’est quasiment impossible aujourd’hui, mais peut-être que dans les derniers instants du mercato, une porte s’ouvrira. On n’a pas beaucoup vendu donc c’est difficile d’acheter."

En attendant de voir ce dossier éventuellement se débloquer pour l'OM, le Niçois Christophe Galtier, autre entraîneur de Ligue 1 très intéressé par Delort, a également commenté les rumeurs de transfert entourant le buteur de 29 ans. "On entend beaucoup de choses, il peut s'en passer beaucoup. Il y a Andy Delort, vous avez sorti un autre nom ce matin. (…) C’est la réalité du mercato, il reste cinq jours, a assuré Galtier. Est-ce qu’un attaquant va arriver? Le club travaille pour avoir un effectif plus étoffé, plus compétitif."