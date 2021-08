Mercato: Andy Delort va s'engager avec l'OGC Nice

Comme indiqué par l'Equipe ce lundi, Andy Delort devrait s'engager ces prochains jours avec l'OGC Nice, où un contrat de 3 ans l'attend. Montpellier a trouvé un accord avec le club azuréen pour un transfert avoisinant les 10 millions d'euros. Libre de tout contrat depuis son départ de l'OM, Valère Germain devrait remplacer l'international algérien.

Les supporters de la Mosson ont profité ce dimanche, lors de la rencontre face à Lorient (3-1), une dernière fois d'Andy Delort. Sorti à la 90e, l'international algérien a bien dit adieu aux supporters de Montpellier, quelques instants après un 46e but en carrière avec le club héraultais, en 106 matchs disputés depuis son retour dans la région en 2018.

Très ému au moment de quitter la pelouse, Andy Delort va s'engager dans les prochains jours avec l'OGC Nice, comme indiqué par l'Equipe. Les deux clubs auraient trouvé un accord autour de 10 millions d'euros. A 29 ans, Andy Delort devrait s'engager pour trois ans après avoir passé sa visite médicale.

Revenu dans sa région d'origine à l'été 2018, prêté par les Tigres de Monterrey, Andy Delort avait été recruté définitivement en 2019. Son association avec Gaëtan Laborde a fait les beaux jours de Montpellier ces dernières saisons, sous les ordres de Michel Der Zakarian. Lors du départ du technicien en fin de saison dernière, Andy Delort lui avait rendu un vibrant hommage.

Germain pour remplacer Delort?

Ces derniers jours, Christophe Galtier, l'entraîneur du Gym, n'avait pas manqué de déclarer publiquement son intérêt pour Andy Delort. "Je vais être très transparent. Dimanche soir sur un plateau télé, chez mes amis de Prime Vidéo, on m'a parlé d'Andy Delort. Je n'avais jamais entendu parler d'Andy Delort à l'OGC Nice. Jamais. Donc évidemment, j'ai posé la question à Julien (Fournier, le directeur sportif NDLR), et il me dit: 'Je ne sais pas d'où ça sort'. Une fois qu'on m'a posé sur la question sur Andy Delort, je me dis: 'Tiens, est-ce une porte qui s'ouvre?'. Si c'est une porte qui s'ouvre, évidemment que je vais demander au club d'ouvrir la porte, avait raconté Galtier en conférence de presse. Andy est un joueur que je connais depuis longtemps, qui connaît bien la Ligue 1, qui a plus de maturité que nos attaqunats, et on ne peut pas faire la saison qu'avec un attaquant de pointe. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche dans le profil."

Montpellier a déjà trouvé un remplaçant pour son numéro 9. Libre depuis son départ de l'OM cet été, Valère Germain est suivi depuis de longues années déjà par l'état-major de la Paillade, qui en a fait sa priorité. A 31 ans, Germain devrait connaître un quatrième club en Ligue après des passages aussi à l'AS Monaco et l'OGC Nice.