Mercato: non, Diego Costa ne rejoindra pas Saint-Etienne cet hiver

Si le club a bien été sollicité par le biais d’un intermédiaire, Saint-Etienne n'a pas du tout prévu de recruter Diego Costa cet hiver. L'ancien attaquant de Chelsea n'a pas non plus en tête de rejoindre le 20e de Ligue 1.

Une folle rumeur s’est emparée de Saint-Etienne ces dernières heures : celle concernant l'éventuelle venue de Diego Costa chez les Verts. Si le club, actuel 20e de Ligue 1, a bel et bien été sollicité par le biais d’un intermédiaire se présentant comme un agent, le board stéphanois s’est vite fait confirmer l’impossibilité de la transaction. Pour deux raisons : d’une part pour des raisons évidentes de conditions salariales, d’autre part parce que le joueur n’a jamais envisagé cette option.

Ça se confirme pour Crivelli

Passé notamment par l'Atlético de Madrid et Chelsea, international espagnol à 24 reprises entre 2014 et 2018, et considéré il y a encore quelques années comme l'un des meilleurs joueurs à son poste, Diego Costa est actuellement libre. Son aventure au Brésil à l'Atlético Mineiro s'est récemment terminée. Il a d'ailleurs été sacré champion au début du mois de décembre, brisant l'hégémonie de Flamengo.

D’un autre standing, mais nettement plus réalisable, la piste Enzo Crivelli (26 ans) semble être en passe de se conclure à Saint-Etienne. L'ancien Caennais évolue en Turquie depuis 2019. Les Verts pourraient se contenter de ce recrutement (Mangala, Gnagnon, Thioub, Bernardoni et donc Crivelli) mais ils resteront à l’affût des opportunités de marché au poste de latéral droit notamment. Clément Michelin ne sera pas ce latéral, le club dément s’y être intéressé.