Saint-Etienne: "On a l'air un peu moins cons", se réjouit Dupraz après la victoire à Angers

"Très satisfait" de la victoire 1-0 de l'AS Saint-Étienne contre Angers, mercredi soir en Ligue 1, Pascal Dupraz a partagé en conférence de presse son soulagement et son optimisme dans la course au maintien.

L'ASSE a peut-être enfin lancé son opération sauvetage. Victorieux 1-0 à Angers en match en retard, les Verts sont revenus mercredi soir à deux points du 19e, à cinq du 17e. À peine quelques minutes après le coup de sifflet final, Pascal Dupraz, dont c'était la première victoire en championnat avec les Stéphanois, a tweeté son soulagement: "On a l’air un tout petit peu moins «cons» qu’avec 12 points… heureux pour les joueurs, tout le club et tous nos supporters".

"Ça nous permet de continuer à rêver"

"C'est un soulagement. En championnat, c'est le 4e match sous ma responsabilité. Nous avions perdu les trois premiers. La série est interrompue. (...) Ce soir, je n'ai pas senti qu'on souffrait de la comparaison avec Angers, alors qu'ils sont bien plus haut dans le classement. Je suis très satisfait. Mais je suis aussi comptable, et on est dans le rouge. C'est une victoire, une première, mais il nous en faut encore beaucoup. On a la ferme intention d'aller les chercher, ça nous permet de continuer à rêver", a ensuite déclaré l'entraîneur en conférence de presse. "C'est un tout petit bout du chemin, ça nous permet de continuer à rêver", a-t-il aussi dit.

Après avoir souligné l'importance pour lui d'être "optimiste", Pascal Dupraz a félicité l'état d'esprit de ses joueurs: "Ces gamins, depuis un mois, dans les attitudes sur le terrain et en dehors, je n'ai absolument rien à leur reprocher. Ce sont tous de belles personnes et je les admire".

D'ici fin janvier, l'ASSE affrontera Begerac pour les huitièmes de finale aller de la Coupe de France (30 janvier). Pascal Dupraz "espère" aussi que le club profitera des jours à venir pour animer le mercato hivernal avec "deux recrues".