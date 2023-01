Mercato: Ouattara va quitter Lorient et rejoindre Bournemouth pour un joli pactole

Pour 27 millions d'euros (bonus compris), le FC Lorient va transférer Dango Ouattara à Bournemouth. Le jeune attaquant burkinabé a été impliqué sur douze buts en Ligue 1 cette saison.

Le jackpot pour les Merlus. Comme rapporté ce mercredi par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport, Dango Ouattara va quitter le FC Lorient pour l'AFC Bournemouth en Premier League. Le transfert est estimé à 27 millions d'euros (bonus inclus).

L'attaquant international burkinabé de 20 ans doit passer sa visite médicale ce jeudi pour ensuite signer un contrat de cinq ans et demi. Dans l'attente d'un visa et d'un permis de travail, il ne pourra pas immédiatement rejoindre ses coéquipiers outre-Manche.

Le propriétaire de Bournemouth vient de monter au capital de Lorient

Arrivé directement du Burkina Faso en 2020, Dango Ouattara a fait ses débuts à Lorient en août 2021. Son bilan cette saison en Ligue 1 est convaincant: six buts et six passes décisives en dix-huit rencontres.

Ce transfert imminent survient seulement quelques jours après l'arrivée du riche homme d'affaires américain Bill Foley au capital du FC Lorient en tant qu'actionnaire minoritaire. Cet investissement se fait à travers la société BKFE, qui possède déjà le contrôle de l'AFC Bournemouth depuis décembre dernier. "Je suis donc très heureux pour le FC Lorient de concrétiser ce partenariat, que nous allons nous attacher à rendre effectif dans les prochaines semaines", disait alors le président Loïc Féry.

Après 19 journées de Premier League, l'AFC Bournemouth de Gary O'Neil est premier non-relégable (17e) avec seulement quatre victoires.